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Депутаты отменили уголовное наказание за побои в семье
Депутаты Госдумы окончательно утвердили поправки, выводящие побои, нанесенные близким людям, из-под действия Уголовного кодекса. После того как законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, подобное правонарушение, совершенное впервые, будет относиться к разряду административных.
Законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов. Необходимость в поправках возникла после того, как летом 2016 года были декриминализированы побои, нанесенные впервые чужим людям.
Однако за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это, отмечает ТАСС, вызвало в обществе споры: почему избиение незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а близких людей – уголовным преступлением.
По мнению авторов принятого закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести". Поправки также возвращают в законодательство логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех, независимо от того, кто это деяние совершил".
"Побои" на языке закона означают действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет, например, о ссадинах и синяках. В то же время причинение легкого вреда здоровью попадает под уголовную статью.
Как ранее писали Dni.Ru,
по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство
россиян осуждают семейное насилие. В то же время респонденты поддерживают
инициативу смягчить наказание за первый случай побоев. Значительная доля
опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа подобных инцидентов
в семьях.
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