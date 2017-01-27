Депутаты отменили уголовное наказание за побои в семье

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, который переводит побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Если же подобный проступок совершен повторно, он считается преступлением и ответственность за него – уголовная.

Депутаты Госдумы окончательно утвердили поправки, выводящие побои, нанесенные близким людям, из-под действия Уголовного кодекса. После того как законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, подобное правонарушение, совершенное впервые, будет относиться к разряду административных.

Законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов. Необходимость в поправках возникла после того, как летом 2016 года были декриминализированы побои, нанесенные впервые чужим людям.

Однако за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это, отмечает ТАСС, вызвало в обществе споры: почему избиение незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а близких людей – уголовным преступлением.

По мнению авторов принятого закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести". Поправки также возвращают в законодательство логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех, независимо от того, кто это деяние совершил".

"Побои" на языке закона означают действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет, например, о ссадинах и синяках. В то же время причинение легкого вреда здоровью попадает под уголовную статью.



Как ранее писали Dni.Ru, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян осуждают семейное насилие. В то же время респонденты поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай побоев. Значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа подобных инцидентов в семьях.

