Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года

История России едина и непрерывна. В каждом из ее периодов были как великие подвиги и победы, так и трагические страницы. Уроки истории нужны для примирения и укрепления гражданского согласия, убежден Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы выступил на Рождественских встречах в российском парламенте. Вячеслав Володин отметил, что сегодня мы вспоминаем и говорим с гордостью о победе в Великой Отечественной войне, об освоении космоса, о достижениях в науке, образовании и спорте. Но есть в истории страны и драматические моменты.

"Наша встреча проходит в год столетия революций 1917 года. Несомненно, эта тема будет обсуждаться на многих дискуссионных площадках, но для нас главное, чтобы она стала поводом задуматься об исторической судьбе нашей Родины, и мы смогли извлечь уроки из прошлого", – заявил председатель парламента.

"Революция вызвала раскол общества, который вылился в длительную братоубийственную войну, репрессии. Об их жертвах мы будем помнить всегда. Именно эта историческая память столетие спустя должна послужить нам предостережением, чтобы не допускались те же ошибки", – подчеркнул Володин. Спикер напомнил положения послания президента Федеральному собранию: уроки истории нужны прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого удалось сегодня достичь.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что Русская православная церковь является носителем исторической памяти, памяти о страданиях людей, об упущенных возможностях развития страны, о достижениях и победах.Депутаты Госдумы постараются сделать все для того, чтобы озвученные патриархом Кириллом предложения были реализованы в форме законов, заявил спикер Госдумы.

Тезисы Володина – в частности, о необходимости гражданского согласия, полностью поддержал политолог Дмитрий Фетисов. "Я постоянно говорю, что надо прекращать делить общество на "красных" и "белых", понять и простить кровь как с одной, так и с другой стороны. От раскола обществу лучше не станет, а решать все споры надо в цивилизованных дискуссиях. И именно площадкой для таких дискуссий и становится Государственная Дума", – написал Фетисов в соцсети Facebook.

"То, что Патриарха приглашают в Государственную Думу для, того, чтобы собственно эта дискуссия состоялась, как раз и подтверждает тезис Володина о том, что "Дума – место для дискуссий" и курс ГД на диалог и взаимодействие с самыми различными политическими и общественными институтами действительно взят. Собственно, как и должно быть в нормальном работоспособном парламенте в демократическом государстве", – заключил политолог.