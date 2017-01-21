"Единая Россия" усилит контроль за капремонтом

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Как отметил депутат, такая работа ведется давно и помогает
найти проблемные точки в сфере ЖКХ. "Теперь необходимо максимально
распространить этот опыт и на сферу капитального ремонта многоквартирных домов,
– подчеркнул Качкаев. – Сегодня люди делают отчисления в фонд капитального
ремонта. Будет правильно, если жильцы будут следить за ходом этих работ не
только по их завершении, но и во время проведения".
Также единороссы намерены заняться доработкой региональных законов о системе капремонта и развитием кредитования, сообщил первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он рассказал, что обозначенная в программе партии правовая база нацелена на защиту интересов жильцов многоквартирных домов, и, в первую очередь, социально незащищенных категорий граждан.
"Предусмотрено предоставление компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Также приняты законодательные нормы, защищающие от инфляции средства граждан, накапливаемые в целях проведения капремонта", – сообщил Сидякин, добавив, что к банкам, где размещаются средства граждан, предусмотрены повышенные требования.
Также в партии хотят провести "донастройку законодательства по отдельным вопросам функционирования региональных систем капитального ремонта". Напомним, в первый день работы съезда "Единой России" делегаты работали на семи дискуссионных площадках. В рамках них партийцы подвили основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждали задачи на 2017 год.
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