"Единая Россия" усилит контроль за капремонтом

Партия "Единая Россия" в 2017 году усилит общественный контроль за реализацией планов по капитальному ремонту жилья. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, общественный контроль в сфере ЖКХ зарекомендовал себя как эффективный инструмент по повышению прозрачности и открытости этой сферы.

Как отметил депутат, такая работа ведется давно и помогает найти проблемные точки в сфере ЖКХ. "Теперь необходимо максимально распространить этот опыт и на сферу капитального ремонта многоквартирных домов, – подчеркнул Качкаев. – Сегодня люди делают отчисления в фонд капитального ремонта. Будет правильно, если жильцы будут следить за ходом этих работ не только по их завершении, но и во время проведения".



Также единороссы намерены заняться доработкой региональных законов о системе капремонта и развитием кредитования, сообщил первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он рассказал, что обозначенная в программе партии правовая база нацелена на защиту интересов жильцов многоквартирных домов, и, в первую очередь, социально незащищенных категорий граждан.





"Предусмотрено предоставление компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Также приняты законодательные нормы, защищающие от инфляции средства граждан, накапливаемые в целях проведения капремонта", – сообщил Сидякин, добавив, что к банкам, где размещаются средства граждан, предусмотрены повышенные требования.

Также в партии хотят провести "донастройку законодательства по отдельным вопросам функционирования региональных систем капитального ремонта". Напомним, в первый день работы съезда "Единой России" делегаты работали на семи дискуссионных площадках. В рамках них партийцы подвили основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждали задачи на 2017 год.