Жуков указал направление экономике

Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков.

Цели, указанные в программе партии, совпадают с тезисами последнего Послания президента России Федеральному собранию. "ЕР" намерена организовать широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года – с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества. Выполнение этого плана позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, заявил Александр Жуков на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния" во время XVI Съезда "Единой России".

Как отметил Александр Жуков, важная задача – повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. "Нужно укреплять финансовую самостоятельность регионов. Поэтому совершенно недопустимо сокращать трансферты из федерального бюджета в случае наращивания регионом своего налогового потенциала. Нужно определить и закрепить на долгосрочной основе дополнительные налоговые доходные источники за территориальными образованиями. И исключить практику установления на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам", – отметил он.

Также, по словам зампредседателя парламента, нельзя забывать об эффективном использовании бюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне. "Это одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Очень важно экономить бюджетные средства – но не менее, а может быть более важно обеспечить, чтобы каждый рубль был потрачен максимально эффективно. В связи с этим, нам предстоит внести изменения в систему ключевых качественных показателей при формировании и реализации государственных программ в привязке к конкретным практическим результатам, обеспечить жесткий контроль за их выполнением", – заявил Жуков .

И последней задачей Александр Жуков назвал поддержку малого и среднего бизнеса, которая сегодня не ограничивается мерами налогового стимулирования. "В первую очередь, предстоит решить три задачи: расширение спроса на продукцию малого и среднего бизнеса; реализация комплекса мер по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие информационной поддержки ведения малого и среднего бизнеса", – сказал вице-спикер.

Александр Жуков подчеркнул: важно продолжать работу по пресечению возможности необоснованного вмешательства контролирующих и надзорных органов в деятельность хозяйствующих субъектов – в частности, сокращать периодичность проведения проверок.