"ЕР" проверит работу центров услуг

"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Мониторинг работы многофункциональных центров "ЕР" проведет в российских регионах в 2017 году, сообщила Ирина Яровая в рамках работы дискуссионной площадки "Качество государства". Площадки открылись в первый день работы XVI съезда партии, который проходит 21-22 января в Москве.

Яровая напомнила, что в программе "Единой России" среди приоритетных задач заявлено улучшение качества работы МФЦ. В частности, "ЕР" намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут. Кроме того, перечень госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах, должен быть существенно расширен. В него войдут наиболее проблемные и массовые государственные услуги (например, обмен или получение водительских прав).

"Нам важно понять, насколько граждан устраивают услуги и качество их оказания, которые они получают в МФЦ", – отметила Ирина Яровая. Поэтому, проверяя качество работы региональных МФЦ, представители "ЕР" не ограничатся официальными отчетами, а проведет опросы населения. Многофункциональные центры должны работать оперативно и эффективно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

В первый день работы Съезда партии "Единая Россия", на семи дискуссионных площадках, партия подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает задачи "Единой России" на 2017 год.