"ЕР" проверит работу центров услуг

Инаугурация Трампа Последние дни Обамы Развод Бузовой и Тарасова Интервью Кончаловского Дом-2
Политика

Как мир встретил Трампа-президента

С 20 января Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США
Политика

Госдума разобрала "законодательные завалы"

Об успехах нижней палаты отчитался заместитель руководителя "ЕР" Андрей Исаев
партнеры
Суббота 21 января
Лента новостей
13:12
Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации
13:10
Песков об экстрадиции Сноудена
12:55
Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы
11:59
Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
11:19
Человек погиб в аварии в центре Москвы
10:27
На сына Кличко напал аллигатор
10:02
Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы
21:59
Что ждет Меланью Трамп
21:54
Трамп издал первый указ
21:30
Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы
21:17
Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео
21:03
Лоза встал на защиту Трампа
21:02
Обама улетел с Капиталийского холма
20:52
Пожар в НИИ Бурденко в Москве ликвидирован
20:45
На инаугурации Трамп пообещал отдать власть
20:37
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным
20:23
Брежнева родит Меладзе сына
20:08
Самые обсуждаемые научные разработки России
20:06
Трамп официально стал президентом США
19:57
Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа
19:49
Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей
19:45
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
19:35
В Венесуэле инфляция составила 800%
19:26
Гиперзвуковая ракета повысит мощь России
19:18
Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы
19:11
Врачи помогают лишить прав гонщицу Багдасарян
19:11
В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге
19:06
Актриса Александра Ребенок беременна
18:58
Противники Трампа начали громить магазины (видео)
18:52
Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины
18:37
Серов запретил трогать Пугачеву
18:16
В пригороде Парижа взорвался дом
18:04
Бузова расплакалась на своем дне рождения
17:57
В США началась инаугурация Трампа (видео)
17:51
Шипулин одержал первую победу в сезоне
17:46
Москвич умер во время купаний на Крещение
17:37
В России упали продажи автомобилей
17:33
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец (видео)
17:10
Мужу тяжко приходится с Гусевой
17:05
Джигурда донимает Анисину по ночам
16:59
Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы
16:50
Волочкова налегает на тортики
16:46
ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей
16:37
Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
16:24
В столице объявлен желтый уровень угрозы
16:24
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть
16:20
Песков: Ужас Чубайса? У нас в Москве все нормально
16:04
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
16:04
Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США
15:58
Спасатели рассказали о шести выживших в отеле под лавиной
15:46
В Госдуме предложили перекрыть газ Украине
15:42
Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
15:33
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
15:30
У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки
15:06
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)
15:06
Что годы сделали с Волочковой
14:59
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
14:59
Как закрытие завода в России ударит по Порошенко
14:43
Значение имени Алексей
14:23
У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое
14:20
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
14:10
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
14:07
В правительстве поспорили о будущем рубля
13:48
Полицейские оставили водителя без руки (видео)
13:43
Бондарчук привел невесту к матери
13:43
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось
13:38
У звезды "ВИА Гры" отказали ноги
13:36
Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК
13:13
Лукашенко ищет замену российской нефти
13:08
Спевшаяся с Цыгановым звезда "Викинга" рассталась с женихом
13:03
Виктория Боня сделала заявление после обвинений в сутенерстве
13:02
Автор хита "Я у твоих ног" о проклятии Елены Ваенги
12:59
Умер бывший глава "Союзмультфильма"
12:42
Африкантова из "Дома-2" вывела из себя Солнцева
12:41
Доказано превосходство любителей черного юмора
12:24
Роналду переезжает в Китай
12:20
Звезды пытаются спасти умирающую от рака певицу
12:04
Ольга Бузова: Привыкаю просыпаться одна
12:01
Мировой океан смоет с лица Земли Лондон и Венецию
11:57
Россияне стали меньше пить алкоголя
11:46
Украина просчиталась при покупке газа из Европы
11:36
Российский А-320 протаранили трапом в Мадриде
11:17
В Подмосковье при взрыве сауны пострадал человек
11:09
Манучаров рассказал о женитьбе на американке
11:00
В России изменят границы регионов
10:42
Главные события Москвы с 20 по 26 января
10:41
Лукашенко раскрыл секрет Аллегровой
10:38
На востоке Москвы зарезали пенсионера
10:27
Умер судья Кадыров
10:24
Садальский поглумился над странностями Зверева
10:20
Порошенко выгнал на улицу сотни россиян
10:13
Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"
10:04
Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
09:57
Самолет Ту-134 сел во Внуково из-за разгерметизации
09:54
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
09:52
Чубайс пережил настоящий ужас в командировке
09:40
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью
09:22
На востоке Москвы загорелся жилой дом
09:19
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
09:11
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

"ЕР" проверит работу центров услуг

Ирина Яровая. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
прочитано 68 раз

Мониторинг работы многофункциональных центров "ЕР" проведет в российских регионах в 2017 году, сообщила Ирина Яровая в рамках работы дискуссионной площадки "Качество государства". Площадки открылись в первый день работы XVI съезда партии, который проходит 21-22 января в Москве.

ПО ТЕМЕ

Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии

Володин удивил ПАСЕ отношением к оппозиции

"ЕР" выполняет предвыборные обещания

Яровая напомнила, что в программе "Единой России" среди приоритетных задач заявлено улучшение качества работы МФЦ. В частности, "ЕР" намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут. Кроме того, перечень госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах, должен быть существенно расширен. В него войдут наиболее проблемные и массовые государственные услуги (например, обмен или получение водительских прав).

"Нам важно понять, насколько граждан устраивают услуги и качество их оказания, которые они получают в МФЦ", – отметила Ирина Яровая. Поэтому, проверяя качество работы региональных МФЦ, представители "ЕР" не ограничатся официальными отчетами, а проведет опросы населения. Многофункциональные центры должны работать оперативно и эффективно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

В первый день работы Съезда партии "Единая Россия", на семи дискуссионных площадках, партия подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает задачи "Единой России" на 2017 год.

Автор: Федор Лопырев21 января 2017, 13:10

Политика

Трамп присягнул на двух Библиях
Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию
Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
Британия отказалась продавать Украину

Шоу-бизнес

Первое фото со свадьбы Пелагеи
Лоза встал на защиту Трампа
Серов запретил трогать Пугачеву
Актриса Александра Ребенок беременна

Проишествия

Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
Главные события Москвы с 20 по 26 января
Гороскоп

Брежнева родит Меладзе сына

В семье популярных артистов ожидается пополнение
Шоу-бизнес

У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Популярная исполнительница придала земле 94-летнюю родственницу
Шоу-бизнес

Мужу тяжко приходится с Гусевой

Звезда сериала "Бригада" не приспособлена к семейной жизни в бытовом плане
Общество

Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США

Мир ждут потопы, извержения и новые революции

Гороскоп

Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года

Фоторепортажи

Что годы сделали с Волочковой
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение

Спорт

Информатора нового допингового скандала назвали обиженным
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
Роналду переезжает в Китай
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе

Регионы

Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru