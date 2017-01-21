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Политика

"ЕР" продолжит борьбу за качество социальных услуг

Ольга Баталина. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
"Единой России" удалось обеспечить реализацию мер по поддержке самых незащищенных категорий граждан – несмотря на то, что экономическая ситуация в стране сложная. С этим согласились участники дискуссии на площадке "Социальная политика: вложения в каждого человека – основа нашего будущего". Дискуссию провели в рамках работы XVI съезда "Единой России", который проходит в Москве.
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"ЕР" продолжит и в 2017 году отстаивать доступность и качество социальных услуг для населения, заявила модератор площадки Ольга Баталина. Заместитель секретаря генсовета партии остановилась на положениях партийной программы, по которым уже  были приняты конкретные решения.

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В частности, говоря о повышении оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с майскими Указами Президента, Баталина отметила, что средства на эти цели заложены в федеральном и региональных бюджетах. Кроме того, "ЕР" выполнила свои обязательства перед пенсионерами и социально незащищенным гражданами: с 2017 года в полном объеме восстановлена индексация социальных выплат, пособий, страховых пенсий на уровень инфляции предыдущего года.

"В ходе работы площадки мы затронули вопросы, которые сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста. В 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышение доступности и качества социальных услуг для этой категории граждан. Уже сегодня разработана типовая программа по обучению компьютерной грамотности пенсионеров во всех регионах  страны", – сообщила Баталина.

Что касается мер по поддержке инвалидов, Баталина отметила предусмотренное в бюджете финансирование технических средств реабилитации для инвалидов и граждан льготных категорий. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку. Кроме того, в первом чтении принят проект закона об определении ответственности перевозчика и владельца инфраструктуры за обеспечение посадки и высадки инвалидов из поездов пригородного железнодорожного сообщения.

Фото: er.ru

Во время дискуссии участники обсудили также дальнейшие шаги партии по реализации программных положений в социальной сфере. Обсуждались вопросы  поэтапного повышения до 2020 года минимального размера оплаты труда – до уровня прожиточного минимума, говорили о дополнительных мероприятиях по предотвращению задолженностей по заработной плате.

Разговор шел также о перспективах развития государственной поддержки в форме материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Участники указали на необходимость мониторинга на региональном уровне обеспечения многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой. Интерес вызвали и шаги по формированию  рынка арендного жилья.

Автор: Игорь Силецкий21 января 2017, 14:45

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