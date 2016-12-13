Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
На Западе хотят запретить симпатизировать России
Как отмечает обозреватель Contra Magazin Марко Майер, происходящее напоминает самый разгар Холодной войны. По его мнению, основная причина развязанной Западом антироссийской кампании заключается в нелюбви к президенту Владимиру Путину, который не хочет подчиняться Вашингтону и проводит самостоятельную политику, нацеленную на защиту национальных интересов России.
"Поэтому на Западе постоянно ищут повод для раздувания "российской угрозы", – пишет Майер. Он уверен, что война в Чечне, конфликт в Южной Осетии, а также государственный переворот на Украине – звенья одной цепи в попытке наказать Россию за слишком самостоятельную позицию, которая не устраивает США.
В то же время журналист отметил, что на Западе пытаются покончить с теми СМИ, кто не разделяет официальную позицию Вашингтона и Брюсселя. Те медиа, которые так или иначе подвергают сомнению навязываемую людям антироссийскую риторику и пытаются оправдать действия России в глазах тамошнего общества, называют российской пропагандой или "полезными идиотами".
В Германии с 1 января вступает в силу закон, который даёт право разведслужбе "БНД" легально следить за российскими журналистам— Zakusilov (@denzakusilov) 25 ноября 2016 г.
И - истерия pic.twitter.com/HGPpLQ2KbR
"Немецкие СМИ говорят о возможных манипуляциях местными выборами со стороны России, однако забывают, что Запад вкладывает миллионы долларов и евро в российскую оппозицию, что оказывает непорсдественное воздействие на российскую политику", – пишет издание.
Остается лишь вопрос, резюмирует Contra Magazin, как много времени пройдет до того, как появятся специальные законы, запрещающие выражать солидарность России.
@denzakusilov в Германии вообще массовая истерия. Тамошняя антироссийская пропаганда иногда похлеще Геббельса. Причём, они и детей зомбируют— Zakusilov (@denzakusilov) 25 ноября 2016 г.
Ранее это же издание сравнило Соединенные Штаты с террористической организацией, которая хочет разрушить Россию. По мнению журнала, в ход идут любые средства, в том числе давление на экономику. Целью Вашингтона, утверждает Contra Magazin, является разрушение российской экономики и последующие за этим хаос и нищета.
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения