На Западе хотят запретить симпатизировать России

По мнению популярного австрийского журнала Contra Magazin, антироссийская истерия на Западе достигла своего пика. По мнению издания, если такая ситуация будет сохраняться и дальше, то не исключено законодательное запрещение любых форм симпатии и солидарности по отношению к России.

Как отмечает обозреватель Contra Magazin Марко Майер, происходящее напоминает самый разгар Холодной войны. По его мнению, основная причина развязанной Западом антироссийской кампании заключается в нелюбви к президенту Владимиру Путину, который не хочет подчиняться Вашингтону и проводит самостоятельную политику, нацеленную на защиту национальных интересов России.

"Поэтому на Западе постоянно ищут повод для раздувания "российской угрозы", – пишет Майер. Он уверен, что война в Чечне, конфликт в Южной Осетии, а также государственный переворот на Украине – звенья одной цепи в попытке наказать Россию за слишком самостоятельную позицию, которая не устраивает США.

В то же время журналист отметил, что на Западе пытаются покончить с теми СМИ, кто не разделяет официальную позицию Вашингтона и Брюсселя. Те медиа, которые так или иначе подвергают сомнению навязываемую людям антироссийскую риторику и пытаются оправдать действия России в глазах тамошнего общества, называют российской пропагандой или "полезными идиотами".

В Германии с 1 января вступает в силу закон, который даёт право разведслужбе "БНД" легально следить за российскими журналистам



И - истерия pic.twitter.com/HGPpLQ2KbR — Zakusilov (@denzakusilov) 25 ноября 2016 г.

"Немецкие СМИ говорят о возможных манипуляциях местными выборами со стороны России, однако забывают, что Запад вкладывает миллионы долларов и евро в российскую оппозицию, что оказывает непорсдественное воздействие на российскую политику", – пишет издание.

Остается лишь вопрос, резюмирует Contra Magazin, как много времени пройдет до того, как появятся специальные законы, запрещающие выражать солидарность России.

@denzakusilov в Германии вообще массовая истерия. Тамошняя антироссийская пропаганда иногда похлеще Геббельса. Причём, они и детей зомбируют — Zakusilov (@denzakusilov) 25 ноября 2016 г.

Ранее это же издание сравнило Соединенные Штаты с террористической организацией, которая хочет разрушить Россию. По мнению журнала, в ход идут любые средства, в том числе давление на экономику. Целью Вашингтона, утверждает Contra Magazin, является разрушение российской экономики и последующие за этим хаос и нищета.



