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Авг. 9, 2018
просмотры: 123

Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья

567

Звезда фильма "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен родила пятого ребенка. Для ее супруга, продюсера Маттии Десси, малыш оказался первенцем. Они поженились 12 лет назад, однако лишь сейчас решились на ребенка. Супруги абсолютно счастливы.

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