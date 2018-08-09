Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья

Звезда фильма "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен родила пятого ребенка. Для ее супруга, продюсера Маттии Десси, малыш оказался первенцем. Они поженились 12 лет назад, однако лишь сейчас решились на ребенка. Супруги абсолютно счастливы.