"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать
2407

Запах мандаринов, нарядная елка, предвкушение чуда... Но вместо радости – тревожный список дел в голове, раздражение и чувство, что вы вот-вот взорветесь от усталости.

Новый год — самый ожидаемый и одновременно самый утомительный праздник. Почему так происходит? По данным сайта RidLife, который проанализировал эту проблему, длительная подготовка к празднику превращается в источник колоссального стресса. И чаще всего вся эта нагрузка ложится на плечи одного человека в семье.

Давайте разберемся, из чего состоит эта невидимая работа и почему она выматывает сильнее, чем квартальный отчет.

Невидимая работа: почему ваша голова вот-вот взорвется

Это называется умственная нагрузка. Это все то, что вы постоянно держите в голове:

  • Помнить, кому что подарить (и где это спрятать от детей).
  • Составить список продуктов и ничего не забыть.
  • Договориться, куда и во сколько ехать.
  • Не забыть поздравить всех родственников.
  • Придумать, чем занять детей на каникулах.

Эти задачи редко попадают в список дел, но они, как фоновые приложения в телефоне, постоянно сжирают вашу "батарейку". И самое обидное, что окружающие этого даже не замечают.

Эмоциональный труд: когда вы — психолог для всей семьи

Это ваша вторая, еще более выматывающая обязанность. Вы должны быть "психологом" для всех: выслушать жалобы мамы, сгладить конфликт между дядей и отцом, успокоить плачущего ребенка и при этом сохранять олимпийское спокойствие и улыбку.

А праздники — это настоящий катализатор. За одним столом собираются люди с разными характерами и старыми, непроговоренными обидами. И именно вы становитесь тем "буфером", который гасит все конфликты. И самое ужасное, что эти две "работы" — организационная и эмоциональная — часто накладываются друг на друга.

Что выматывает сильнее всего? Проверьте себя

  • Подарки. Выбор, покупка, упаковка, а еще и этот "Тайный Санта" на работе, где нужно придумать что-то остроумное за 500 рублей. Мозг работает без остановки.
  • Поездки. Спланировать маршрут, купить билеты, собрать чемоданы, проверить машину. Ответственность за то, чтобы все прошло гладко, обычно лежит на одном человеке.
  • Плотный график. Утренники в саду, корпоративы, семейные ужины, встречи с друзьями. Даже приятные события превращаются в марафон на выживание, если их слишком много.
  • Семейные конфликты. Праздники обостряют старые проблемы. И если все идут "поговорить" именно к вам, вы рискуете остаться без сил еще до боя курантов.

Почему это так тяжело? Простой ответ

Праздники не отменяют вашу обычную жизнь. Все повседневные обязанности — работа, дети, быт — остаются. К ним просто добавляется еще один огромный слой задач. Нагрузка не распределяется, а накапливается. А еще и на работе перед Новым годом вдруг все вспоминают про горящие дедлайны.

Как выжить? 3 шага к спасению

  1. Разрешите себе паузу (и не чувствуйте вины). Вы не обязаны быть везде и сразу. Можно отказаться от мероприятия, прийти позже или просто запереться в ванной на 10 минут, чтобы побыть в тишине. Это не эгоизм, а способ сохранить себя.

  2. Делегируйте по-настоящему. Если вы в семье не один, сядьте и четко распределите задачи. Не "помоги мне, пожалуйста", а "покупка подарков для твоих родственников — это полностью твоя зона ответственности". И самое важное: не контролируйте каждый шаг. Пусть сделает, как сможет.

  3. Поговорите об этом. Но потом. Пытаться перекроить семейный уклад за неделю до Нового года — плохая идея, это вызовет только новые ссоры. Сейчас ваша задача — просто снизить нагрузку. Но после праздников стоит честно и спокойно поговорить о том, как перераспределить ответственность, чтобы не жить в режиме постоянного выгорания.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 06:30
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного. Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией.

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии