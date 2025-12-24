"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать

Запах мандаринов, нарядная елка, предвкушение чуда... Но вместо радости – тревожный список дел в голове, раздражение и чувство, что вы вот-вот взорветесь от усталости.



Новый год — самый ожидаемый и одновременно самый утомительный праздник. Почему так происходит? По данным сайта RidLife, который проанализировал эту проблему, длительная подготовка к празднику превращается в источник колоссального стресса. И чаще всего вся эта нагрузка ложится на плечи одного человека в семье.

Давайте разберемся, из чего состоит эта невидимая работа и почему она выматывает сильнее, чем квартальный отчет.

Невидимая работа: почему ваша голова вот-вот взорвется

Это называется умственная нагрузка. Это все то, что вы постоянно держите в голове:

Помнить, кому что подарить (и где это спрятать от детей).

Составить список продуктов и ничего не забыть.

Договориться, куда и во сколько ехать.

Не забыть поздравить всех родственников.

Придумать, чем занять детей на каникулах.

Эти задачи редко попадают в список дел, но они, как фоновые приложения в телефоне, постоянно сжирают вашу "батарейку". И самое обидное, что окружающие этого даже не замечают.

Эмоциональный труд: когда вы — психолог для всей семьи

Это ваша вторая, еще более выматывающая обязанность. Вы должны быть "психологом" для всех: выслушать жалобы мамы, сгладить конфликт между дядей и отцом, успокоить плачущего ребенка и при этом сохранять олимпийское спокойствие и улыбку.

А праздники — это настоящий катализатор. За одним столом собираются люди с разными характерами и старыми, непроговоренными обидами. И именно вы становитесь тем "буфером", который гасит все конфликты. И самое ужасное, что эти две "работы" — организационная и эмоциональная — часто накладываются друг на друга.

Что выматывает сильнее всего? Проверьте себя

Подарки. Выбор, покупка, упаковка, а еще и этот "Тайный Санта" на работе, где нужно придумать что-то остроумное за 500 рублей. Мозг работает без остановки.

Поездки. Спланировать маршрут, купить билеты, собрать чемоданы, проверить машину. Ответственность за то, чтобы все прошло гладко, обычно лежит на одном человеке.

Плотный график. Утренники в саду, корпоративы, семейные ужины, встречи с друзьями. Даже приятные события превращаются в марафон на выживание, если их слишком много.

Семейные конфликты. Праздники обостряют старые проблемы. И если все идут "поговорить" именно к вам, вы рискуете остаться без сил еще до боя курантов.

Почему это так тяжело? Простой ответ

Праздники не отменяют вашу обычную жизнь. Все повседневные обязанности — работа, дети, быт — остаются. К ним просто добавляется еще один огромный слой задач. Нагрузка не распределяется, а накапливается. А еще и на работе перед Новым годом вдруг все вспоминают про горящие дедлайны.

Как выжить? 3 шага к спасению