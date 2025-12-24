Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой

Надежда Кадышева – без преувеличения, королева нынешнего корпоративного сезона. С гонораром, взлетевшим до 50 миллионов рублей, она является самым желанным артистом на любом празднике.



В мире российского шоу-бизнеса прозвучал тревожный прогноз, который рискует омрачить триумф Надежды Кадышевой. Певец и автор Илья Гуров сделал смелое заявление: по его мнению, эпоха безраздельного правления солистки "Золотого кольца" подходит к концу. И на вопрос, сколько ей осталось на вершине, он дает неутешительный ответ: осталось недолго.

По словам Гурова, уже к 2026 году Кадышева может потерять звание самой высокооплачиваемой артистки страны. Но самое шокирующее в его прогнозе — это не имя конкурента, который наступает ей на пятки (им, к слову, эксперт называет внезапно вернувшегося в топ-листы певца Шуру). Самое главное — это причина грядущего падения. И человек, который, по мнению эксперта, стоит за этим крахом, — не враг и не завистник, а самый близкий для Надежды Никитичны человек. Ее собственный сын, Григорий.

Именно решение выводить наследника на одну сцену с собой Илья Гуров и называет той самой роковой ошибкой. Публика, идущая на концерт любимой певицы, так и не приняла ее сына. Зрители считают, что артистка слишком настойчиво и агрессивно продвигает своего преемника, и это вызывает лишь раздражение.

"Мне не раз попадались ролики в социальных сетях, где люди, идя на концерт Надежды, были вынуждены с кислыми лицами стоять и смотреть на ее сына. Это ни в коем случае не плохо, преемственность поколений должна быть, но, как мне кажется, нужно было это делать немного мягче и аккуратнее", — поделился Гуров своим наблюдением.

Эта ситуация — наглядный пример того, как материнская любовь и желание обеспечить будущее своему ребенку вступают в жестокий конфликт с законами шоу-бизнеса. То, что кажется естественным в семейном кругу, на сцене воспринимается как навязывание и портит имидж всему коллективу. Еще летом артистку предупреждали об этом, но, видимо, она не прислушалась.

Теперь, по мнению эксперта, время упущено. Конкуренция на эстраде высока как никогда, а другие артисты уже поняли, как завоевывать новую аудиторию, активно сотрудничая с блогерами и молодежными проектами. На этом фоне попытки Кадышевой "продвинуть" сына выглядят архаично и лишь отталкивают зрителя.

Так материнская забота рискует обернуться для Надежды Кадышевой потерей миллионов и статуса. И пока она остается на вершине, часы уже тикают, отсчитывая время до момента, когда трон займет кто-то другой.