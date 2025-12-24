Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок

Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок
2992

Современная российская эстрада не может обойтись без упоминания имени Димы Билана. Его дебютный альбом "Ночной хулиган" стал отправной точкой для блестящей карьеры артиста.

Вспомним историю жизни и карьеры певца, который на протяжении многих лет остается в центре внимания. Сегодня Билан отмечает 44-летие.

Успешное сотрудничество

Виктор Белан (настоящее имя артиста) родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегуте. Вскоре его семья переехала в Набережные Челны, а затем в город Майский. В окружении старшей сестры Елены и младшей Анны, Виктор с ранних лет проявлял интерес к музыке, играя на аккордеоне и исполняя песни. Его первый значимый успех пришел с победой на конкурсе "Молодые голоса Кавказа". В 1999 году он приехал в Москву для участия в фестивале "Чунга-Чанга" и получил диплом из рук Иосифа Кобзона. После этого он вернулся в столицу для обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Научные наставники предсказывали ему карьеру оперного певца, однако сам Билан стремился к другим музыкальным направлениям. Важным поворотным моментом в его карьере стало сотрудничество с продюсером Юрием Айзеншписом. Это сотрудничество открыло перед ним двери на «Новой волне», дало возможность записать первые клипы и выбрать сценический псевдоним Дима Билан, который он впоследствии вписал даже в паспорт.

С тех пор карьера Билана стремительно развивалась. Хиты "Ночной хулиган", "Ты должна рядом быть" и "На берегу неба" принесли ему популярность и признание. Певец стал лауреатом премии "Золотой граммофон", а также наград МУЗ-ТВ. Его участие в "Евровидении" стало настоящим прорывом: в 2006 году он занял второе место с песней "Never Let You Go", а в 2008 году победил с композицией "Believe".

Личная жизнь и пиар-романы

Несмотря на свою популярность, личная жизнь Билана оставалась под пристальным вниманием СМИ. Артист никогда не был женат и не имел детей, утверждая, что подумает о наследниках позже. Одним из самых известных романов стала связь с моделью Леной Кулецкой, которая длилась четыре года. Однако в 2010 году Билан признался, что их отношения были лишь пиаром, что вызвало недоумение у поклонников.

Слухи о его романах с другими известными женщинами — Юлианой Крыловой и Аделиной Шариповой — также не утихали. В 2018 году появились слухи о его связи с тренером по йоге Инной Андреевой. Несмотря на множество сплетен, сам Билан предпочитал не комментировать свою личную жизнь.

Однако одна из историй оставила глубокий след в душе артиста. Он рассказал о том, что у него должны были родиться двое детей от девушки, которую он любил. После выкидыша он пережил сильный стресс и начал пить. Это событие стало для него настоящей трагедией и повлияло на его психическое состояние. Расставание с девушкой стало неизбежным: "невозможно было смотреть друг другу в глаза", — делился он.

Тяжелый груз славы

Слава Димы Билана была не только источником успеха, но и тяжелым бременем. Он неоднократно сталкивался с давлением общественности и слухами о своей личной жизни. Пиар-романы и постоянное внимание СМИ создали вокруг него атмосферу недоверия и напряженности.

Дима Билан — не просто яркая звезда российской эстрады, но и человек, который пережил множество испытаний на пути к успеху. Так или иначе, ему удается на протяжении долгих лет оставаться актуальным и современным артистом.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 18:27
Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного. Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией.

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии