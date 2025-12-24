Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках

Бесплатный каток у Дворца пионеров стал воплощением зимней сказки.

В одном из самых живописных мест Москвы — на Воробьевых горах — распахнул свои двери бесплатный каток. До конца зимы это ледовое пространство площадью более четырех тысяч квадратных метров ждет горожан и туристов, мечтающих окунуться в атмосферу зимнего волшебства.

Территория нового катка создавалась с особым вниманием к деталям. За ее оформление отвечала команда прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Благодаря их работе обычная ледовая площадка превратилась в настоящую зимнюю сказку: праздничное настроение создают не только искрящийся лед и панорамные виды, но и музыкальное сопровождение — ведь звучат любимые советские новогодние мелодии и другие праздничные композиции.

Каток на Воробьевых имеет искусственное покрытие, которое гарантирует отличное качество льда независимо от капризов погоды. Здесь каждый найдет все необходимое для комфортного отдыха: желающим в пункте проката доступны коньки разных размеров, а для маленьких фигуристов предусмотрены специальные тренажеры‑помощники, помогающие уверенно держаться на льду. Для удобства посетителей рядом с прокатом работает уютное кафе. Здесь можно согреться ароматным горячим напитком, сделать паузу перед выходом на лед или отдохнуть после катания, наслаждаясь теплой атмосферой.

Каток открыт ежедневно с 10:00 до 21:30, каждый сеанс длится полтора часа. Для посещения необходима предварительная регистрация — это позволяет избежать очередей и спланировать время отдыха заранее.

Проект «Зима в Москве», в рамках которого работает каток, стремится создать особое настроение в городе. Он объединяет людей разных возрастов, дарит возможность для семейного отдыха и дружеских встреч, превращает зимние дни в череду маленьких праздников. Ледовая площадка на Воробьевых горах стала ярким примером того, как городское пространство может стать местом для радости, движения и теплых воспоминаний.

Территория проекта «Зима в Москве» у Дворца пионеров на Воробьевых горах является одной их основных. Здесь москвичи и гости столицы могут не только покататься на коньках, но и освоить лыжи, посетить мастер-классы, выбрать подарки на ярмарке, насладиться зимним видом на город и отлично провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе.