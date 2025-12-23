Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого

Лариса Долина, судя по всему, продолжает уверенно стоять на сцене. Это происходит вопреки недовольству части поклонников, которое вызвано недавним скандалом с ее квартирой.

В окружении певицы уверяют, что она не собирается покидать свою карьеру, поскольку не видит причин для ухода. По словам источников, Долина считает себя невиновной в возникшей ситуации и не намерена поддаваться давлению общественного мнения.

Ситуация с квартирой стала причиной для довольно жесткой бескомпромиссной критики, однако сама Лариса Александровна воспринимает ее как временные трудности. Артистка уверена, что со временем все уладится, а ее поклонники смогут переосмыслить произошедшее.

"Она говорит, что не сделала ничего плохого, поэтому не видит причин для ухода со сцены", — сообщил близкий к певице источник.

Долина считает, что уход со сцены в данный момент стал бы проявлением слабости. "Уйти сейчас было бы слабостью", — отмечают ее сторонники. Певица надеется, что новогодние праздники помогут людям отвлечься от негативных эмоций и взглянуть на ситуацию с другой стороны. Она верит, что после праздников ее поклонники смогут увидеть ее истинную сущность и понять, что она не виновата в возникших проблемах, отмечает телеграм-канал "Свита Короля".

Тем не менее, певица уже столкнулась с последствиями общественного мнения. Ее первый сольный концерт, запланированный на 2026 год, был отменен из-за "нездорового внимания" аудитории.



