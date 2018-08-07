Самые красивые гости "Нашествия-2018"

Три дня – 3, 4 и 5 августа 2018 года – ознаменовались торжеством музыки,звучащей над Тверской землёй Большого Завидова.Крупнейшиймультиформатный фестиваль "НАШЕСТВИЕ" 2018 подошел к концу, в 19-й разсобрав в одном месте НАШих людей со всех уголков страны – в этом году на"Главном приключении года" за три дня побывало более 200 тысяч человек.
Блюменкранцы ушли с телестройки несколько месяцев назад
История любви выпускников "Фабрики звезд" – в галерее Dni.Ru
Британская красотка может похвастаться не только умопомрачительной внешностью
Певец сводит с ума россиянок
Фото поразили пользователей сети
Рейтинг подготовило авторитетное издание
Девушке всего 25 лет
Актриса отмечает 37-летие
Юмористы были вместе более 30 лет
Подробности появления у телеведущей ребенка
На трассе творится неладное
Иск, который подала артистка к мужу, потряс дерзостью
Поклонники не узнали Примадонну