Самые красивые гости "Нашествия-2018"

Три дня – 3, 4 и 5 августа 2018 года – ознаменовались торжеством музыки,звучащей над Тверской землёй Большого Завидова.Крупнейшиймультиформатный фестиваль "НАШЕСТВИЕ" 2018 подошел к концу, в 19-й разсобрав в одном месте НАШих людей со всех уголков страны – в этом году на"Главном приключении года" за три дня побывало более 200 тысяч человек.