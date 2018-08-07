Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести

В Бразилии стартовал необычный конкурс красоты. В Сан-Паулу съехались представительницы прекрасного пола из разных уголков страны, чтобы побороться за звание "Мисс Бум-Бум". Конкурс на лучшие ягодицы проводится в Бразилии с 2011 года.