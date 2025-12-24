Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни

На фестивальных площадках до наступления Нового года пройдут спектакли, концерты и встречи с героями сказок.

Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» этой зимой превратит Москву в сказочное царство. Ежедневно до 11 января на его площадках в разных районах города запланирована увлекательная анимационно-театральная программа. Погрузиться в волшебную новогоднюю атмосферу посетители могут уже в предпраздничные дни.

На Тверской площади 26 декабря зрители увидят постановку «Как коза‑дереза к Новому году готовилась», а 27 декабря — «Книгу чудес». Не менее захватывающие истории ждут посетителей фестивальной площадки на улице Перерва: здесь 26 декабря покажут «Волшебный ларец Дедушки Мороза», а 27‑го — «Конька‑горбунка» и «Старинное Рождество».

Для маленьких гостей подготовили особый сюрприз — встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Анимационные программы для малышей запланированы на площадках «Путешествия в Рождество» на бульваре Дмитрия Донского, в музее‑заповеднике «Коломенское», на улице Теплый Стан и других локациях. Каждый ребенок почувствует себя в настоящей сказке.

Музыкальная палитра фестиваля поражает разнообразием. Выступления вокалистов, народных ансамблей, эстрадных коллективов состоятся в предновогодние дни на Вешняковской и Матвеевской улицах, в скверах по Олонецкому проезду и у Гольяновского пруда, в «Коломенском», на Ореховом бульваре и других площадках.

Кульминацией станет 31 декабря: вечерние музыкальные шоу на большинстве площадок фестиваля начнутся в 18:00, а театральные постановки — в 11:00, 16:30 и 17:30. Программа спланирована так, чтобы зарядить зрителей прекрасным праздничным настроением.

Всего с 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года фестиваль «Путешествие в Рождество», который является частью сезонного проекта «Зима в Москве», организует в разных районах столицы более 4 900 мастер‑классов; свыше 6 400 часов спортивных мероприятий; порядка 1 700 новогодних представлений. Большое внимание организаторы уделяют благотворительности. На многих площадках проводится сбор подарков для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также для детей, нуждающихся в поддержке, и животных, оставшихся без хозяина. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.