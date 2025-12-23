"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек

В столице практикуют инновационный подход к капремонту, где сочетаются энергоэффективность и архитектурная выразительность.

В московском районе Лефортово завершился масштабный этап капитального ремонта жилого фонда: пять многоэтажных домов на Солдатской улице обрели новый облик благодаря современной технологии «мокрый фасад». Проект 2025 года демонстрирует, как технические инновации способны не просто продлить срок службы зданий, но и преобразить городской ландшафт, сохранив при этом индивидуальность архитектурного ансамбля.

Объектами обновления стали 14‑этажные дома 1985 года постройки, расположенные по адресу: Солдатская улица, д. 6; д. 8, корп. 1; д. 10, корп. 1 и 2; д. 12, корп. 1. Эти здания, возведенные по модифицированному серийному проекту, отличаются сложной геометрией плана и декоративными элементами, в частности, зубчатыми фризами, придающими фасадам выразительность. Задача мастеров заключалась в том, чтобы бережно восстановить исторический облик домов, одновременно повысив их энергоэффективность и комфорт для жильцов.

Ключевой особенностью проекта стала технология «мокрый фасад», позволяющая создавать уникальные колористические решения для каждого здания. Процесс ремонта проходил поэтапно. Сначала поверхности тщательно расчистили и промыли, подготовив основу для последующих работ. Затем нанесли грунтовку и смонтировали кронштейны для кондиционеров. Следующим шагом стало утепление стен минеральной ватой — материал обеспечивает надежную теплоизоляцию и снижает энергопотери. Поверх утеплителя нанесли штукатурку и армирующую сетку из стекловолокна, что гарантирует прочность и долговечность покрытия. Финальным штрихом стал декоративный слой с покраской в индивидуально подобранные оттенки.

Для фасадов выбрали три цветовых решения: «сигнальный белый», «красная куркума» и «транспортный серый». Такое сочетание не только оживило облик квартала, но и подчеркнуло архитектурные особенности зданий.

Помимо фасадов, специалисты обновили и другие элементы инфраструктуры. Входные группы оснастили современными стеклопакетами, что повысило шумоизоляцию и теплозащиту подъездов. На балконах восстановили экраны — их оштукатурили и окрасили, вернув эстетичный вид. Дополнительно отремонтировали отмостку и цоколи, что защищает здания от влаги и продлевает срок их службы.

Данный проект — пример системного подхода к городскому благоустройству. Технология «мокрый фасад» не просто улучшает внешний вид домов, но и решает ряд практических задач:

снижает затраты на отопление за счёт улучшенной теплоизоляции;

повышает комфорт проживания благодаря устранению сквозняков и сырости;

продлевает жизненный цикл зданий, защищая их от атмосферных воздействий;

позволяет гибко подходить к дизайну, сохраняя или обновляя колористику в зависимости от контекста.

Теперь Солдатская улица встречает жителей и гостей района обновленными фасадами, где современность гармонично сочетается с наследием прошлого. Такой результат подтверждает: даже типовая застройка может стать частью привлекательного городского пространства, если к её обновлению подходить с вниманием к деталям и использованием передовых технологий.