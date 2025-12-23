Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Вторник 23 декабря

10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу
"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек

"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек
85

В столице практикуют инновационный подход к капремонту, где сочетаются энергоэффективность и архитектурная выразительность.

В московском районе Лефортово завершился масштабный этап капитального ремонта жилого фонда: пять многоэтажных домов на Солдатской улице обрели новый облик благодаря современной технологии «мокрый фасад». Проект 2025 года демонстрирует, как технические инновации способны не просто продлить срок службы зданий, но и преобразить городской ландшафт, сохранив при этом индивидуальность архитектурного ансамбля.

Объектами обновления стали 14‑этажные дома 1985 года постройки, расположенные по адресу: Солдатская улица, д. 6; д. 8, корп. 1; д. 10, корп. 1 и 2; д. 12, корп. 1. Эти здания, возведенные по модифицированному серийному проекту, отличаются сложной геометрией плана и декоративными элементами, в частности, зубчатыми фризами, придающими фасадам выразительность. Задача мастеров заключалась в том, чтобы бережно восстановить исторический облик домов, одновременно повысив их энергоэффективность и комфорт для жильцов.

Ключевой особенностью проекта стала технология «мокрый фасад», позволяющая создавать уникальные колористические решения для каждого здания. Процесс ремонта проходил поэтапно. Сначала поверхности тщательно расчистили и промыли, подготовив основу для последующих работ. Затем нанесли грунтовку и смонтировали кронштейны для кондиционеров. Следующим шагом стало утепление стен минеральной ватой — материал обеспечивает надежную теплоизоляцию и снижает энергопотери. Поверх утеплителя нанесли штукатурку и армирующую сетку из стекловолокна, что гарантирует прочность и долговечность покрытия. Финальным штрихом стал декоративный слой с покраской в индивидуально подобранные оттенки.

Для фасадов выбрали три цветовых решения: «сигнальный белый», «красная куркума» и «транспортный серый». Такое сочетание не только оживило облик квартала, но и подчеркнуло архитектурные особенности зданий.

Помимо фасадов, специалисты обновили и другие элементы инфраструктуры. Входные группы оснастили современными стеклопакетами, что повысило шумоизоляцию и теплозащиту подъездов. На балконах восстановили экраны — их оштукатурили и окрасили, вернув эстетичный вид. Дополнительно отремонтировали отмостку и цоколи, что защищает здания от влаги и продлевает срок их службы.

Данный проект — пример системного подхода к городскому благоустройству. Технология «мокрый фасад» не просто улучшает внешний вид домов, но и решает ряд практических задач:

  • снижает затраты на отопление за счёт улучшенной теплоизоляции;
  • повышает комфорт проживания благодаря устранению сквозняков и сырости;
  • продлевает жизненный цикл зданий, защищая их от атмосферных воздействий;
  • позволяет гибко подходить к дизайну, сохраняя или обновляя колористику в зависимости от контекста.

Теперь Солдатская улица встречает жителей и гостей района обновленными фасадами, где современность гармонично сочетается с наследием прошлого. Такой результат подтверждает: даже типовая застройка может стать частью привлекательного городского пространства, если к её обновлению подходить с вниманием к деталям и использованием передовых технологий.

23 декабря 2025, 10:23
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду. Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы.

В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО

В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО
Малыши и взрослые погрузились в атмосферу радости и волшебства. В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей подготовили для подопечных настоящий новогодний марафон «Зимняя сказка».

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков
Столица способствует развитию этого вида спорта на всех уровнях: от уличных площадок до профессиональных залов. Баскетбол в Москве давно перерос формат дворовой игры: сегодня это масштабное движение, объединяющее десятки тысяч любителей и профессионалов.

Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах

Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах
Акция "Накорми птицу" стала доброй традицией столицы. С наступлением холодов московские парки и скверы становятся пристанищем для множества пернатых обитателей, которым непросто найти пропитание под слоем снега и льда.

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации
Участники программы обустраиваются в современных квартирах на Фестивальной улице. В Левобережном районе Северного административного округа (САО) Москвы начался важный этап программы реновации: первые дома старого жилого фонда расселены, а их жители обрели новое жилье в современной новостройке.

