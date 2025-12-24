Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года

Что новенького появилось в столице в 2025 году, расскажет экспозиция "Построено в Москве".

На Цветном бульваре открылась уникальная фотовыставка, которая позволяет взглянуть на столицу глазами градостроителей. Экспозиция «Построено в Москве» демонстрирует важнейшие объекты инфраструктуры, появившиеся в городе в 2025 году. До 11 января посетители могут увидеть, как меняется облик города и какие проекты формируют его будущее.

Выставка является своеобразным отчетом о развитии мегаполиса: на снимках представлены новые дороги, социальные учреждения, жилые кварталы и культурные пространства. Каждый кадр – это демонстрация масштабной работы по созданию комфортной городской среды. Особое место в экспозиции занимают объекты, имеющие огромное значение не только для москвичей – для жителей всей страны. Среди них: Национальный космический центр — символ научно‑технического потенциала столицы; многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, отвечающий самым современным медицинским стандартам. В этом же списке – четыре станции Троицкой линии метро («Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ»), расширяющие транспортную сеть города.

Не менее впечатляющими являются и другие проекты. Например, современный детский сад в Филимонковском районе построен с использованием экологичных материалов, а в Тропарево‑Никулино появился новый корпус школы № 1329 с высокотехнологичными лабораториями и робоклассом. Архитектурные решения транспортных объектов также заслуживают внимания. Шестиполосный арочный мост Академика Королева связал Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, а участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе укрепил транспортный каркас ТиНАО. Впечатляет и самый длинный надземный переход на МКАД (более 315 метров) вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе.

Каждый объект на фотографиях — не просто здание или сооружение. Это элементы большой мозаики, из которой складывается современный образ Москвы. Экспозиция наглядно показывает, как комплексное развитие городской среды влияет на качество жизни: новые больницы спасают здоровье, современные школы открывают горизонты знаний, транспортные развязки экономят время, а культурные пространства обогащают досуг.

Фотовыставка на Цветном бульваре позволяет увидеть, как воплощаются в реальность амбициозные градостроительные планы, и почувствовать ритм развития мегаполиса, который не останавливается ни на миг.