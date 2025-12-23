Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

В общественном сознании громкий вердикт высшей инстанции равносилен приказу о немедленном выселении. Но в юридической реальности все оказалось гораздо сложнее.



Судебная драма вокруг элитной недвижимости Ларисы Долиной обросла новым, ключевым нюансом, который полностью меняет картину происходящего. Вопреки ожиданиям, решение Верховного суда о признании права собственности за покупательницей Полиной Лурье не означает, что певица должна немедленно освободить жилплощадь.

Как поясняют юристы, сейчас Лариса Долина на законных основаниях продолжает жить в спорной квартире. Дело в том, что решение высшей инстанции — это не исполнительный лист и не приказ для судебных приставов. Это вердикт о праве собственности, который теперь должен пройти через следующую инстанцию. И именно в этом кроется то самое главное условие, без которого певицу невозможно выселить.

Этим условием является новое, окончательное решение Мосгорсуда. Именно туда были переданы требования высшей инстанции. И только после того, как Мосгорсуд рассмотрит дело и вынесет свой вердикт, ситуация сдвинется с мертвой точки.

"До момента решения [Мосгорсуда] за Долиной сохраняется право проживания в спорной квартире", — подтверждает юрист Илона Гуськова.

Если и эта инстанция примет решение в пользу Полины Лурье, то у Ларисы Долиной появится юридическое обязательство. Ей придется добровольно выписаться самой и снять с регистрационного учета свою несовершеннолетнюю внучку. Но до этого момента любые разговоры о ее выселении преждевременны.

Пока юристы разбираются в тонкостях, скандал уже нанес серьезный урон карьере и репутации певицы. По данным прессы, у Долиной было отменено 11 концертов, а ее место на престижном новогоднем выступлении заняла Анжелика Варум. Реакция общества тоже была бурной: от перформанса с человеком-пауком у здания суда до акций с тапочками у ее подъезда.

Более того, история расколола и сам шоу-бизнес. Певица Слава, например, не скрывала своего ликования от решения Верховного суда, заявив, что из-за этого скандала она сама не могла продать квартиру — покупатели боялись связываться со звездами. Другие, как Виктория Дайнеко, отнеслись к ситуации с большим сочувствием.

Сама Лариса Долина тяжело переживает происходящее, признаваясь: "Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила". Впрочем, даже при самом неблагоприятном исходе на улице звездное семейство не окажется. По информации СМИ, у артистки в собственности есть еще три квартиры в Москве и большой загородный дом. Но сейчас все внимание приковано к Мосгорсуду. Именно его решение определит, когда — и если — эта затянувшаяся история с выселением получит свое реальное продолжение.