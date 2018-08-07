Что годы сделали с Ротару

Главной "хуторянке" российской, молдавской и украинской эстрады Софии Ротару исполнился 71 год. Но сегодня она выглядит, кажется, лучше, чем в эпоху своего рассвета, когда пела про "Вот и лето прошло", и "Цветы, цветы". Благодаря чудесам современной косметологии и хорошим генам, певица юна, свежа, стройна.