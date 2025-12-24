Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик

Холода в Москве начнут отступать уже вечером 24 декабря. Об этом сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров в этот день покажут около минус 5-7 градусов. Это, в свою очередь, создаст достаточно холодную атмосферу перед приходом более теплых дней.

Пятница обещает стать самой теплой в ближайшие дни. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Это на 1,5 градуса выше климатической нормы для этого времени года. Тем не менее, не стоит расслабляться: сильный ветер, скорость которого достигнет 12-17 метров в секунду, создаст ощущение значительного холода.

Однако уже в субботу температура вновь понизится до минус 2-4 градусов. В этот день также возможен снег, который создаст долгожданную новогоднюю атмосферу. Снегопад может оказаться довольно интенсивным, поэтому горожанам надо быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах.

В воскресенье, 28 декабря, морозы вернутся с новой силой. Ночью ожидается температура от минус 5 до минус 10 градусов, а днем она будет варьироваться от минус 3 до минус 8 градусов. В понедельник погодные условия останутся практически без изменений: морозы продолжат давать о себе знать. По прогнозам синоптиков, со вторника дневные температуры вновь опустятся до минус 10 градусов.

Ранее метеорологи предупреждали о сильном снегопаде, который ожидается в ночь на 26 декабря. Он может вызвать затруднения в движении и привести к образованию снежного покрова на улицах города. Горожанам рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании своих дел.