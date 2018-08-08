Безруков женился на известной певице с пышными формами

Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Молодые расписались в Одинцовском районе Подмосковья. Бракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей.
Певица отмечает 71-й день рождения
В Бразилии выбирают обладательницу самых аппетитных ягодиц
Фото поразили пользователей сети
Рейтинг подготовило авторитетное издание
Девушке всего 25 лет
Актриса отмечает 37-летие
Юмористы были вместе более 30 лет
Личной ассистентке юмориста нет и 30 лет
Актриса пришла на презентацию
Знаменитости было только 32 года
Телеведущая поразила поклонников
Джоли больше не молчит
Юморист сделал несколько операций и теперь чувствует себя на 18 лет
Скандально известная балерина обратилась за помощью