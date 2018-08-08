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Авг. 8, 2018
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Безруков женился на известной певице с пышными формами

567

Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Молодые расписались в Одинцовском районе Подмосковья. Бракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей. 

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