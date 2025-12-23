Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне

Каждый заботливый родитель стремится порадовать своего ребенка в Новый год. Однако Юлия Барановская подошла к этому вопросу весьма оригинально.

На недавнем "Бале волшебных сказок" известная телеведущая открыто призналась, что не собирается готовить подарки для своих детей на Новый год. Вместо этого она предпочитает, чтобы их желания исполнял Дед Мороз.

"За подарки детям в новом году отвечает Дед Мороз. Я ничего не готовлю. Это все к Дедушке Морозу, не ко мне. Хочет — придет, не захочет — не придет", — сообщила бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина.

Такое решение телеведущей связано с тем, что ее дети продолжают верить в чудеса и волшебство новогоднего праздника. По словам Юлии, она сама также с нетерпением ждет знака от Деда Мороза, который поможет ей определиться с планами на празднование.

Стоит отметить, что в этом году новогодние праздники для Юлии будут проходить на фоне предстоящего судебного разбирательства с бывшим супругом Андреем Аршавиным. Футболист решил бороться за снижение размера алиментов на детей, которых он имеет с Барановской. Он обосновал свою просьбу тем, что теперь у него есть еще один ребенок, в связи с чем ему необходимо перераспределить свои финансовые обязательства.

Ситуация усугубляется тем, что Аршавин уже переводит Юлии значительно меньшие суммы, чем раньше. Это связано с тем, что их старший сын стал совершеннолетним два года назад и больше не получает алименты. А в апреле следующего года их дочери Яне исполнится 18 лет. Тогда алименты будут выплачиваться только на младшего сына Арсения.