Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей

Для отдыха и спорта доступно девять тысяч квадратных метров пространства с волшебной атмосферой.

Северный речной вокзал преобразился с приходом зимы: здесь распахнул свои двери масштабный каток, ставший одной из самых ярких точек притяжения в рамках городского проекта «Зима в Москве». Лед покрыл практически все парковое пространство — общая площадь ледяной поверхности превышает девять тысяч квадратных метров. С момента открытия каток успел принять более десяти тысяч гостей, которые посетили почти полсотни сеансов катания.

Первые недели работы катка ознаменовались целой чередой увлекательных мероприятий. В день открытия гостей порадовал флешмоб с участием Евгении Медведевой — российской фигуристки, двукратного серебряного призера Олимпийских игр. Не оставили равнодушными и выступления театра на льду «Конек‑горбунок», превратившие катание в маленькое театральное представление. Именитые спортсмены — Ирина Лобачева и Александр Абт — провели показательные выступления и мастер‑классы, подарив посетителям возможность прикоснуться к миру профессионального фигурного катания. В выходные дни каток стал площадкой для праздничной новогодней программы, добавив волшебства в предпраздничную атмосферу.

Каток открыт со вторника по воскресенье. Днем гости могут кататься с 10:00 до 15:00, вечером — с 17:00 до 22:00. В пятницу и выходные дни вечерние сеансы продлеваются до 23:00, предоставляя больше времени для наслаждения активным зимним отдыхом на свежем воздухе. Посещения бесплатные, но необходима предварительная регистрация на сайте — это позволяет избежать очередей и заранее организовать собственное время.

Посетители уже успели оценить каток как одно из самых уютных мест для зимнего отдыха в столице. С начала работы прошло около пятидесяти сеансов катания, и каждый из них наполнял пространство радостью, смехом и сиянием коньков на льду. Комфорт посетителей продуман до мелочей. Для них работают теплые павильоны, где можно переодеться и отдохнуть, уютные кафе с горячими напитками, а также пункт проката и заточки коньков и дополнительного инвентаря.

В планах на зимний сезон — продолжение насыщенной программы. Москвичей и туристов ожидают тематические мероприятия, обучающие тренировки и специальные события, которые сделают каждую поездку на каток неповторимой. Северный речной вокзал вновь доказал, что способен удивлять: из знакового транспортного узла он превратился в место, где рождаются зимние воспоминания и оживает дух праздника.