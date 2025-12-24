Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем"

Предлагаем вам проверить свою память и наблюдательность. Попробуйте угадать, в каких советских и российских фильмах появлялся "Запорожец".
Одним из самых знаковых автомобилей Советского Союза стал ЗАЗ-968, более известный как "Запорожец". Машина стала настоящим символом своей эпохи, поскольку часто появлялась на экранах в различных фильмах.
