Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы

Иосиф Пригожин откровенно рассказал о браке и отношениях с певицей Валерией в контексте шоу-бизнеса.

Продюсер признался, что его жизнь изменилась после встречи с Валерией. Деятель шоу-бизнеса поведал, на какие какие жертвы он был готов принести ради их союза.

Пригожин отметил, что в артистической среде можно встретить немало крепких браков. Он привел в пример союзы Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также Владимира Преснякова и Натальи Подольской. По его мнению, успешные отношения не зависят от профессии, а скорее от взаимопонимания и любви между людьми.

"Отношения между людьми не зависят от того, чем они занимаются", — подчеркнул продюсер.

По словам Иосифа, его брак с Валерией стал возможен благодаря уважению и пониманию друг друга. Он считает, что важно не навязывать свои желания партнеру и находить компромиссы. "Я нужен Валерии. Валерия нужна мне", — отметил он.

Пригожин также откровенно признался, что ради отношений с Валерией ему пришлось пожертвовать многими своими мечтами и амбициями. "У меня были большие планы, но Валерия сильно повлияла на меня в лучшую сторону", — добавил он.

Продюсер считает хорошим исходом тот факт, что он не пошел по другому пути, который когда-то наметил для себя. Чувства Иосифа к супруге не угасают даже спустя 23 года совместной жизни. "Во мне живет невероятная любовь", — сказал он.