Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

В советском кино учитель – это не просто человек у доски. Это целый мир, моральный компас, а иногда и главный источник комедии.



Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков. В каждом вопросе — кадр с учителем. Ваша задача — вспомнить фильм. Но будьте начеку! Если первые три вопроса — это легкая "домашка", то на пятом обычно "срезаются" даже те, кто считает себя экспертом.

Придется напрячь память и вспомнить все: от строгого взгляда из-под очков до мела на пиджаке. Готовы к проверке? Ваша оценка зависит только от вас!

Вопросы





1.



а) Большая перемена

б) Доживем до понедельника

в) Семнадцать мгновений весны

2.

а) Дорогая Елена Сергеевна

б) Перемены и судьбы

в) Большая перемена

3.

а) Большая перемена

б) Уроки французского

в) Весна на Заречной улице

4.

а) 4:0 в пользу Танечки

б) Приключения Электроника

в) Дневник директора школы

Ответы

1. б) Доживем до понедельника

2. а) Дорогая Елена Сергеевна

3. а) Большая перемена

4. в) Дневник директора школы