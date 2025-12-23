Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Вторник 23 декабря

09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет
Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду.

Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы. Инициатива, реализованная специалистами комплекса городского хозяйства, вышла за рамки обычного обновления – с ее помощью в город вернулся исторический трамвайный маршрут и создана гармоничная среда, где удобно и пешеходам, и водителям.

Возрождение трамвайного движения по Трифоновской улице стало одним из самых значимых в этом году. Около 30 лет назад пути здесь демонтировали, но теперь они восстановлены — и по ним вновь курсирует трамвай под историческим номером 5. Это важный этап в развитии столичного рельсового транспорта: ранее движение восстановили на Лесной улице (2012 год), а затем открыли разворотное кольцо у Белорусского вокзала (2017 год). Сегодня маршрут связывает станцию метро «Рижская» и Белорусский вокзал, обеспечивая удобную транспортную связь для тысяч горожан.

Для пассажиров обустроили 11 приподнятых платформ, девять из которых выполнены по венскому типу — с проезжей частью, поднятой до уровня низкого пола вагона. Каждая остановка оснащена современным павильоном ожидания, что делает ожидание транспорта комфортным в любую погоду.

Благоустройство затронуло и другие аспекты городской среды. На Рижской площади появилось новое общественное пространство: уютные зеленые островки с лавочками создают зоны для отдыха и неспешных прогулок. Существенно обновилась и инженерная инфраструктура. Почти 17 километров воздушных линий убрали в кабельную канализацию. Это не только улучшило визуальный облик территории, но и повысило надежность коммуникаций. Дополнительно проложили участки ливневой канализации.

Пешеходная среда стала безопаснее и комфортнее. Тротуары расширили и покрыли новым материалом (общая площадь замены — почти 27 тысяч кв. м), на проезжей части уложили 42,8 тысячи кв. м асфальта. Установили также 145 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на нерегулируемых переходах разместили 65 опор контрастного освещения, чтобы водители лучше видели пешеходов.

Озеленение стало завершающим штрихом преображения. Специалисты разбили около 31 тысячи кв. м газонов и свыше 900 кв. м цветников. Вдоль улиц высадили более 30 деревьев и почти 1 900 кустарников, что не только украсило пространство, но и улучшило экологическую обстановку района.

Таким образом обновленные Рижская площадь и Трифоновская улица сегодня представляют собой пример гармоничного сочетания транспортной функциональности и комфортной городской среды.

23 декабря 2025, 10:54
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

