Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду.

Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы. Инициатива, реализованная специалистами комплекса городского хозяйства, вышла за рамки обычного обновления – с ее помощью в город вернулся исторический трамвайный маршрут и создана гармоничная среда, где удобно и пешеходам, и водителям.

Возрождение трамвайного движения по Трифоновской улице стало одним из самых значимых в этом году. Около 30 лет назад пути здесь демонтировали, но теперь они восстановлены — и по ним вновь курсирует трамвай под историческим номером 5. Это важный этап в развитии столичного рельсового транспорта: ранее движение восстановили на Лесной улице (2012 год), а затем открыли разворотное кольцо у Белорусского вокзала (2017 год). Сегодня маршрут связывает станцию метро «Рижская» и Белорусский вокзал, обеспечивая удобную транспортную связь для тысяч горожан.

Для пассажиров обустроили 11 приподнятых платформ, девять из которых выполнены по венскому типу — с проезжей частью, поднятой до уровня низкого пола вагона. Каждая остановка оснащена современным павильоном ожидания, что делает ожидание транспорта комфортным в любую погоду.

Благоустройство затронуло и другие аспекты городской среды. На Рижской площади появилось новое общественное пространство: уютные зеленые островки с лавочками создают зоны для отдыха и неспешных прогулок. Существенно обновилась и инженерная инфраструктура. Почти 17 километров воздушных линий убрали в кабельную канализацию. Это не только улучшило визуальный облик территории, но и повысило надежность коммуникаций. Дополнительно проложили участки ливневой канализации.

Пешеходная среда стала безопаснее и комфортнее. Тротуары расширили и покрыли новым материалом (общая площадь замены — почти 27 тысяч кв. м), на проезжей части уложили 42,8 тысячи кв. м асфальта. Установили также 145 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на нерегулируемых переходах разместили 65 опор контрастного освещения, чтобы водители лучше видели пешеходов.

Озеленение стало завершающим штрихом преображения. Специалисты разбили около 31 тысячи кв. м газонов и свыше 900 кв. м цветников. Вдоль улиц высадили более 30 деревьев и почти 1 900 кустарников, что не только украсило пространство, но и улучшило экологическую обстановку района.

Таким образом обновленные Рижская площадь и Трифоновская улица сегодня представляют собой пример гармоничного сочетания транспортной функциональности и комфортной городской среды.