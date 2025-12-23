Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы

Дед Мороз и герои русских сказок зажгли улыбки на лицах ребят и взрослых.

На ледовой площадке по Тамбовской улице, дом 13, в районе Южное Орехово‑Борисово прошло чудесное новогоднее представление для детей из семей участников военной спецоперации. Праздник, подготовленный Объединением культурных и досуговых центров ЮАО в рамках проекта «Зима в Москве», стал волшебным мостиком между сказочным миром и реальностью и подарил ребятам незабываемые впечатления и теплые воспоминания.

Центром торжества стало театрализованное музыкальное представление, где главные роли исполнили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними на лед вышли персонажи русских народных сказок. Юные гости не остались в стороне — они активно включились в действие, превратившись из зрителей в полноправных участников сказочного приключения.

Программа праздника была продумана до мелочей: организаторы адаптировали задания под разные возрастные группы, гармонично соединив игровой и познавательный компоненты. Ребята с азартом выполняли необычные поручения: сбивали кегли лаптем, ловили снежки импровизированным неводом, скатывали Колобка, собирали колодезную воду коромыслом и разгадывали хитрые загадки Бабы‑яги. Каждое испытание становилось маленьким открытием, позволяя детям не только повеселиться, но и ближе познакомиться с богатством русского фольклора.

Тем, кто успешно прошел все испытания, вручали волшебный клубок — трогательный символ сказочных путешествий. Этот памятный сувенир напоминал: даже в обычной жизни есть место чудесам, если верить в них и быть смелым.

Особой атмосферой отличалось семейное путешествие по ледовой площадке. Родители и дети объединились в команды, чтобы пройти увлекательный маршрут: искали задания, замаскированные в узорах на льду и спрятанные в специальных снежинках, вместе разгадывали символы Нового года и находили подсказки. Финальным аккордом стало создание новогодней елки из собранных частей — после этого все участники получили памятные сувениры, которые надолго сохранят воспоминания о праздничном дне.

Праздник стал не просто развлечением, а важным жестом внимания и заботы. Взрослые отмечали: такие мероприятия помогают детям почувствовать поддержку, добавляют яркости зимним дням и дарят ощущение, что они — в центре большого доброго праздника.

Предновогодние события для детей участников СВО проходят на юге столицы весь декабрь. Ранее в Даниловском районе уже состоялась праздничная елка «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» с подарками, а в Северном Чертанове 26 декабря гостей ждет интерактивный музыкальный спектакль с играми и конкурсами.