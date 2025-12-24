Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома

Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома
2588

Коллаген – слово, которое мы слышим отовсюду. Порошки, капсулы, напитки – все они обещают нам упругую кожу и здоровые суставы, но и стоят соответственно.

Сегодня полки магазинов и аптек пестрят добавками с коллагеном. Производители уверяют, что без него нам не видать ни гладкой кожи, ни крепких ногтей, ни здоровых суставов. И отчасти они правы: коллаген — это главный строительный белок нашего организма, его своеобразный "каркас". С возрастом его выработка естественным образом снижается, что и приводит к появлению морщин и проблемам с суставами.

Но значит ли это, что нужно тратить большие деньги на модные баночки? Вовсе нет. Оказывается, приготовить полезный десерт, богатый коллагеном, можно самостоятельно. И это гораздо проще, чем кажется.

Главный секрет: желатин

Многие не догадываются, но обычный пищевой желатин — это, по сути, и есть гидролизованный коллаген. Его получают путем вываривания костей, хрящей и кожи животных. То есть, это абсолютно натуральный продукт, который служит прекрасной основой для поддержки организма. А чтобы сделать его еще и вкусным, мы добавим несколько простых компонентов.

Рецепт полезного десерта для кожи и суставов

Этот десерт не только поможет восполнить запасы коллагена, но и порадует приятным вкусом.

Что понадобится:

  • Свекла — 2 шт. (среднего размера)
  • Вода — 1 литр
  • Пищевой желатин — 100 г
  • Любые ягоды (свежие или замороженные) — 50 г

Как готовить:

  1. Подготовьте основу. Сначала очистите свеклу, залейте водой и отварите до готовности. Затем аккуратно выньте свеклу из кастрюли — она нам больше не понадобится, ее можно использовать для салата.
  2. Работаем с отваром. Получившийся свекольный отвар остудите до комнатной температуры. Нам понадобится ровно 1 литр жидкости.
  3. Добавьте желатин. В остывший отвар высыпьте 100 граммов желатина, хорошо перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух.
  4. Нагрейте смесь. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Важно: ни в коем случае не доводите смесь до кипения, иначе желатин потеряет свои свойства!
  5. Разлейте по формам. Разлейте будущий десерт по небольшим формочкам (подойдут силиконовые для льда или кексов). В каждую формочку добавьте несколько ягод для вкуса и красоты.
  6. Отправьте в холодильник. Поставьте формы в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Как это работает и чего ожидать?

Употребляйте по одной-две небольших порции (примерно 10–20 граммов) этого желе в день. Регулярный прием желатина помогает поддерживать здоровье суставов, делая их более подвижными, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Кожа становится более упругой и увлажненной изнутри.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 09:27
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

По теме

Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно

Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного. Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией.

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии