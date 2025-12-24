Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года

Москва продолжает уверенно занимать свою позицию на мировом экономическом рынке. По размеру экономики она занимает второе место среди мегаполисов планеты.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед Мосгордумой. Сергей Семенович отметил, что с 2010 года валовый региональный продукт Москвы увеличился на 41%.

По прогнозам, к 2025 году объем инвестиций из различных источников может превысить 9 триллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2010 году. Такие цифры подчеркивают не только текущие успехи, но и перспективы для дальнейшего роста.

Важным аспектом экономического развития столицы является активное развитие промышленного сектора. В этом году произошло множество значимых событий. Президент России Владимир Путин открыл Национальный космический центр, который станет важным шагом в развитии космических технологий. Также в технополисе "Москва" начали работу новые производства, включая концерн "Калашников", который известен своими инновациями в области оборонной промышленности.

Кроме того, в столице запущены несколько крупных фармацевтических заводов, специализирующихся на производстве лекарств для лечения онкологических и других серьезных заболеваний. Это подчеркивает стремление Москвы не только к экономическому росту, но и к улучшению качества жизни горожан через развитие здравоохранения.

Собянин также отметил завершение строительства уникального центра фотоники и запуск производства солнечных батарей для космических аппаратов. Эти проекты свидетельствуют о том, что Москва активно инвестирует в высокие технологии и научные исследования, что является важным фактором для создания конкурентоспособной экономики.

Важной задачей на ближайшие годы является кратное увеличение производства микроэлектроники. Эта отрасль имеет критически важное значение для обеспечения технологического лидерства России. Увеличение объемов производства микроэлектронных компонентов позволит стране снизить зависимость от импортных технологий и укрепить свои позиции на международной арене.

Поддержка со стороны правительства и внедрение инновационных технологий создают условия для дальнейшего роста и повышения качества жизни в столице. В будущем город планирует продолжать развиваться как динамичный, современный и комфортный мегаполис, способный конкурировать с ведущими городами мира.