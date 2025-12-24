Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Среда 24 декабря

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года
Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года

69

Москва продолжает уверенно занимать свою позицию на мировом экономическом рынке. По размеру экономики она занимает второе место среди мегаполисов планеты.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед Мосгордумой. Сергей Семенович отметил, что с 2010 года валовый региональный продукт Москвы увеличился на 41%.

По прогнозам, к 2025 году объем инвестиций из различных источников может превысить 9 триллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2010 году. Такие цифры подчеркивают не только текущие успехи, но и перспективы для дальнейшего роста.

Важным аспектом экономического развития столицы является активное развитие промышленного сектора. В этом году произошло множество значимых событий. Президент России Владимир Путин открыл Национальный космический центр, который станет важным шагом в развитии космических технологий. Также в технополисе "Москва" начали работу новые производства, включая концерн "Калашников", который известен своими инновациями в области оборонной промышленности.

Кроме того, в столице запущены несколько крупных фармацевтических заводов, специализирующихся на производстве лекарств для лечения онкологических и других серьезных заболеваний. Это подчеркивает стремление Москвы не только к экономическому росту, но и к улучшению качества жизни горожан через развитие здравоохранения.

Собянин также отметил завершение строительства уникального центра фотоники и запуск производства солнечных батарей для космических аппаратов. Эти проекты свидетельствуют о том, что Москва активно инвестирует в высокие технологии и научные исследования, что является важным фактором для создания конкурентоспособной экономики.

Важной задачей на ближайшие годы является кратное увеличение производства микроэлектроники. Эта отрасль имеет критически важное значение для обеспечения технологического лидерства России. Увеличение объемов производства микроэлектронных компонентов позволит стране снизить зависимость от импортных технологий и укрепить свои позиции на международной арене.

Поддержка со стороны правительства и внедрение инновационных технологий создают условия для дальнейшего роста и повышения качества жизни в столице. В будущем город планирует продолжать развиваться как динамичный, современный и комфортный мегаполис, способный конкурировать с ведущими городами мира.

24 декабря 2025, 16:41
Сергей Собянин. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Москва движется по пути к превращению в центр моды, дизайна и других креативных индустрий. Мэр города Сергей Собянин в своем ежегодном отчете в Мосгордуме подчеркнул важность этой инициативы для дальнейшего развития столицы. Он отметил, что преобразование Москвы в такой центр не только соответствует современным мировым трендам, но и открывает новые возможности для местных предпринимателей и творческих специалистов.

Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства

В транспортной системе столицы началась установка нового, более современного оборудования московского производства. В столичном общественном транспорте стартовала программа по замене оборудования на более современное.

Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская"

В районе будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро будет реализован масштабный проект по развитию дорожной инфраструктуры. Строительство новых станций метро в Москве сопровождается комплексным развитием прилегающей улично-дорожной сети.

Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России

Подмосковье вошло в шестерку лидеров экологического рейтинга субъектов РФ, составленного по итогам 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининформации. По данным председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, Московская область, наряду с Липецкой и Челябинской областями, а также Чеченской Республикой, Карачаево-Черкеской Республикой и Республикой Ингушетия, показала наилучшие результаты по всей России в сфере охраны окружающей среды.

Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Тверской бульвар этой зимой превратился в настоящий модный подиум, где главные модели – 57 новогодних елок. Но это не просто деревья, а настоящие арт-объекты от российских бьюти-компаний. У каждой – свой характер, цвет и тайный смысл. В рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре открылась, пожалуй, самая красивая и необычная выставка этой зимы.

