Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках

Новогодний стол – это марафон, который выдержит не каждый.



Новогодние праздники — это настоящее испытание для нашего организма. Поздние застолья, жирная еда, алкоголь, сбитый режим сна — все это наносит удар по пищеварению, печени и иммунитету. Даже самые здоровые люди в этот период жалуются на вздутие, тяжесть и общее ощущение разбитости.

Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале поделилась списком из пяти аптечных средств, которые стоит иметь под рукой. Это не призыв к панике, а разумная подготовка и поддержка для организма в период пиковых нагрузок.

1. Помощник для желудка: ферменты ("Креон" и аналоги)

Это, пожалуй, самый очевидный пункт. Но и самый важный.

Зачем нужны? Когда вы смешиваете жирное, соленое, сладкое, да еще и запиваете это все шампанским, ваша поджелудочная железа работает на износ. Ферменты — это "дополнительная бригада рабочих", которая помогает ей все это переварить.

Когда пригодятся? Если после застолья вы чувствуете, что еда "встала колом", появилась тяжесть, вздутие или дискомфорт в верхней части живота.

Важно помнить: это ситуативная помощь при переедании, а не "индульгенция" на обжорство каждый день.

2. Лекарство от кашля или от похмелья? Ацетилцистеин (АЦЦ)

А вот и первый сюрприз в списке. Мы привыкли, что это средство от кашля. Но у него есть и другое, очень полезное свойство.

Зачем нужен? Ацетилцистеин — это предшественник глутатиона, главного детоксиканта нашего организма. Проще говоря, он помогает печени быстрее и эффективнее справляться с токсинами, в том числе и с алкогольными. Ну и мокроту при простуде он тоже отлично разжижает.

Когда пригодится? При начинающемся кашле, а также до или после бурного застолья, чтобы облегчить общее состояние интоксикации.

Важно помнить: обязательно запивайте его большим количеством воды.

3. "Батарейка" для организма: янтарная кислота

Это копеечное средство — настоящий энергетик для наших клеток, который поможет быстрее прийти в себя после праздничной ночи.

Зачем нужна? Янтарная кислота участвует в производстве энергии в клетках (в тех самых митохондриях). Она помогает организму легче переносить интоксикацию и значительно снижает неприятные симптомы похмелья.

Когда пригодится? Когда вы чувствуете усталость, головную боль и общую разбитость после праздников.

Важно помнить: это не замена полноценному сну и отдыху, а лишь поддержка для организма.

4. Генеральная уборка: сорбенты ("Энтеросгель", "Полисорб")

Если ферменты помогают "разобрать" еду, то сорбенты помогают "вынести мусор".

Зачем нужны? Они, как губка, впитывают в себя токсины, продукты распада алкоголя и прочие вредные вещества в кишечнике, снижая нагрузку на печень.

Когда пригодятся? При любых пищевых излишествах, отравлении, тошноте или диарее. Это маст-хэв любой аптечки.

Важно помнить: принимайте их отдельно от еды и других лекарств (за 1-2 часа до или после), иначе они "впитают" и все полезное.

5. Антистресс-минерал: магний

Праздники — это не только веселье, но и стресс для нервной системы: шум, недосып, суета.

Зачем нужен? Магний — главный минерал для расслабления. Он поддерживает нервную систему, помогает справиться с раздражительностью, снимает мышечное напряжение и улучшает качество сна.

Когда пригодится? Если вы чувствуете себя "на взводе", не можете уснуть или просыпаетесь разбитым.

Важно помнить: выбирайте легкоусвояемые формы, например, цитрат или малат магния.

Краткая шпаргалка: что для чего

Препарат Его главная задача в праздники Ферменты Помочь желудку переварить тяжелую еду Ацетилцистеин Поддержать печень в борьбе с токсинами Янтарная кислота Дать клеткам энергию и снизить похмелье Сорбенты "Собрать" и вывести из организма все лишнее Магний Успокоить нервы и наладить сон

Как видите, подготовиться к праздникам можно с умом. Этот набор поможет вашему организму пережить новогодний марафон с минимальными потерями.