Ель путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей

Как новогоднее дерево стало окном в архитектурное прошлое Москвы.

В самом сердце старинного Замоскворечья в центре столицы появилось необычное новогоднее чудо. У выхода из наземного вестибюля станции метро «Третьяковская» выросла ель, которая не просто радует глаз праздничным убранством, но и рассказывает увлекательные истории о прошлом столицы. Этот арт‑объект, созданный в рамках городского проекта «Зима в Москве», превратил привычную новогоднюю декорацию в своеобразный путеводитель по архитектурным сокровищам города.

Каждое украшение на ветвях — маленький экскурс в историю. В духе советской праздничной эстетики ель украшена шарами, гирляндами и флажками, но их дизайн несет особую миссию: на поверхности игрушек запечатлены силуэты знаковых памятников архитектуры. Внимательный взгляд разглядит очертания мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате, изящество Саввинского подворья на Тверской улице, величие церкви Вознесения Господня в «Коломенском», очарование Швейцарского домика в усадьбе «Кусково», самобытность павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ и многие другие достопримечательности.

Технология XXI века дополняет традиционную праздничность: QR‑коды, размещенные рядом с украшениями, открывают доступ к порталу «Узнай Москву». С их помощью любой желающий может погрузиться в детализированную историю каждого памятника — узнать о времени его создания, архитектурных особенностях и этапах реставрации. Так, праздничное дерево становится точкой входа в мир культурного наследия, где волшебство Нового года переплетается с познавательным опытом.

Эта ель — больше чем сезонное украшение. Она продолжает добрую традицию, сложившуюся за несколько лет: каждый декабрь нарядное дерево у «Третьяковской» превращается в символ соединения времен. Здесь современность встречается с историей, а праздничное веселье становится поводом для открытий. До конца январских каникул ель будет оставаться яркой точкой притяжения, приглашая горожан и туристов не только восхититься ее красотой, но и совершить маленькое путешествие сквозь века — прямо в центре оживленной столицы.