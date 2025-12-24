Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно

В парках, музеях и библиотеках столицы подготовили специальные новогодние программы.

Зимние каникулы в Москве могут стать чередой незабываемых открытий: более 360 культурных площадок подготовили насыщенную программу для семей с детьми. С конца декабря до середины января горожан и гостей столицы ждут спектакли, концерты, мастер‑классы, квесты и экскурсии — настоящий калейдоскоп праздничных впечатлений.

В саду «Эрмитаж» представляют проект «Музыкальный театр в парке», где сказка становится реальностью. Центральным элементом стала арт‑инсталляция «Времена года», которая служит декорациями для спектакля «Волшебные подснежники» по мотивам «12 месяцев». Показы пройдут 27 и 28 декабря, а днем гости могут отправиться на интерактивный квест и отыскать волшебные цветы.

Для поклонников зимних сказок открыты двери Московской усадьбы Деда Мороза в «Кузьминках‑Люблино» и ее филиалов в Измайловском парке, парке Олимпийской Деревни и «Митино». Во внутренних дворах площадок организуют квесты, игры и творческие занятия, создающие атмосферу настоящего праздника.

В Московском зоопарке новогодние представления запланированы с 3 по 8 января. Посетители узнают о животных‑символах Нового года разных лет, а на экскурсии «Вместе встретить Новый год приглашает бегемот» смогут поближе познакомиться с карликовым бегемотом, медоедами, жирафами и зебрами.

Музеи также предлагают интересную программу. В мастерской Зураба Церетели пройдут «Разговоры под елкой» о праздничных традициях, а в Музее обороны Москвы покажут спектакль «Первая новогодняя сказка» в антураже эпохи Петра I. В «Зарядье» зрителей ждет мультимедийный концерт по мотивам сказок, джазовые вечера и чтение прозы под сопровождение оркестра.

Парковые пространства тоже не останутся в стороне: в парках 50‑летия Октября, «Ходынское поле», Таганском, Измайловском и в музее‑заповеднике «Царицыно» горожан и туристов ждут занятия по созданию украшений из эпоксидной смолы, деревянных лошадок и других новогодних атрибутов. А 10 и 11 января в «Сокольниках» пройдет фестиваль «Фолково», посвященный русской народной культуре и сказочным традициям.