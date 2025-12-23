Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России

Издание "Клео.ру" подвело итоги масштабного голосования за лучшее мобильное банковское приложение.



В опросе о лучшем банковском приложении, который проводился на сайте Клео.ру и в Telegram-канале портала, приняли участие более 4 тысяч человек. Целью проекта было создание независимого рейтинга, основанного на реальном опыте пользователей.

Согласно итогам голосования, тройка лидеров выглядит следующим образом:

1 место — Т-Банк. Приложение набрало 1065 голосов.

2 место — СберБанк Онлайн. За него проголосовал 781 человек.

3 место — Альфа-Банк. Это приложение получило 667 голосов.

Как отмечает редакция, в 2025 году мобильное приложение стало не просто удобной опцией, а полноценным "филиалом" банка в смартфоне, где скорость, безопасность и понятный интерфейс являются решающими факторами для клиентов.

В список для голосования были включены приложения, которые уже пользуются доверием потребителей и хорошо зарекомендовали себя на рынке. Помимо тройки лидеров, в опросе участвовали и другие крупные банки: ВТБ Онлайн (440 голосов), Газпромбанк (338 голосов), Россельхозбанк (254 голоса), "Халва – Совкомбанк" (235 голосов), Почта Банк (166 голосов) и ПСБ (163 голоса).

Организаторы подчеркивают, что их рейтинги призваны помочь покупателям справиться с "океаном выбора" и недоверием к накрученным отзывам. Проект дает голос реальным пользователям, формируя прозрачную картину народных предпочтений. Это, по мнению создателей, является инструментом для осознанного выбора и честной обратной связью для производителей.

Проголосовать в рейтингах "Клео.ру" может любой желающий, выбрав до трех позиций в каждой категории. Результаты с сайта и из Telegram-канала суммируются для формирования итогового списка.