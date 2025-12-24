Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Среда 24 декабря

16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий
32

Москва движется по пути к превращению в центр моды, дизайна и других креативных индустрий. Мэр города Сергей Собянин в своем ежегодном отчете в Мосгордуме подчеркнул важность этой инициативы для дальнейшего развития столицы.

Он отметил, что преобразование Москвы в такой центр не только соответствует современным мировым трендам, но и открывает новые возможности для местных предпринимателей и творческих специалистов.

Собянин уточнил, что особое внимание будет уделено интеграции Москвы в экономическое пространство стран БРИКС. Это позволит не только обмениваться опытом с другими государствами, но и привлекать международные инвестиции в креативные проекты. По его словам, столица уже демонстрирует впечатляющие результаты: за последние пять лет количество компаний в сфере дизайна увеличилось на 91%. На конец прошлого года в Москве насчитывалось почти 6 тысяч таких организаций.

Поддержка со стороны городских властей играет ключевую роль в этом процессе. Мэр отметил, что власти активно работают над созданием программ, направленных на развитие креативных индустрий. Эти инициативы включают помощь в поиске заказчиков, организацию выставок и конкурсов, а также поддержку стартапов. Благодаря этому дизайнеры и творческие коллективы могут участвовать в разнообразных проектах, что способствует их профессиональному росту и расширению клиентской базы.

В Москве функционирует около 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей в области арт-индустрии. Этот сектор демонстрирует впечатляющий рост: за последние пять лет годовая выручка увеличилась более чем на 60%. Такие показатели свидетельствуют о высоком интересе к культурным и творческим проектам, а также о растущем спросе на услуги дизайнеров.

Важным аспектом является также создание благоприятной инфраструктуры для креативных индустрий. В Москве планируется развивать креативные кластеры, где будут сосредоточены дизайнерские студии, арт-галереи и творческие пространства. Это создаст условия для взаимодействия между различными специалистами, обмена идеями и совместной работы над проектами.

Собянин подчеркнул, что развитие моды и дизайна — это не только экономическая цель, но и способ формирования уникального имиджа столицы. Москва должна стать местом, где будут зарождаться новые идеи и тренды, привлекая внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 16:53
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года
Москва продолжает уверенно занимать свою позицию на мировом экономическом рынке. По размеру экономики она занимает второе место среди мегаполисов планеты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед Мосгордумой.

Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства

Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства
В транспортной системе столицы началась установка нового, более современного оборудования московского производства. В столичном общественном транспорте стартовала программа по замене оборудования на более современное.

Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская"

Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская"
В районе будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро будет реализован масштабный проект по развитию дорожной инфраструктуры. Строительство новых станций метро в Москве сопровождается комплексным развитием прилегающей улично-дорожной сети.

Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России

Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России
Подмосковье вошло в шестерку лидеров экологического рейтинга субъектов РФ, составленного по итогам 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининформации. По данным председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, Московская область, наряду с Липецкой и Челябинской областями, а также Чеченской Республикой, Карачаево-Черкеской Республикой и Республикой Ингушетия, показала наилучшие результаты по всей России в сфере охраны окружающей среды.

Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"
Тверской бульвар этой зимой превратился в настоящий модный подиум, где главные модели – 57 новогодних елок. Но это не просто деревья, а настоящие арт-объекты от российских бьюти-компаний. У каждой – свой характер, цвет и тайный смысл. В рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре открылась, пожалуй, самая красивая и необычная выставка этой зимы.

Выбор читателей

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 22/12ПндПоявившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально