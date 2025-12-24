Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Москва движется по пути к превращению в центр моды, дизайна и других креативных индустрий. Мэр города Сергей Собянин в своем ежегодном отчете в Мосгордуме подчеркнул важность этой инициативы для дальнейшего развития столицы.

Он отметил, что преобразование Москвы в такой центр не только соответствует современным мировым трендам, но и открывает новые возможности для местных предпринимателей и творческих специалистов.

Собянин уточнил, что особое внимание будет уделено интеграции Москвы в экономическое пространство стран БРИКС. Это позволит не только обмениваться опытом с другими государствами, но и привлекать международные инвестиции в креативные проекты. По его словам, столица уже демонстрирует впечатляющие результаты: за последние пять лет количество компаний в сфере дизайна увеличилось на 91%. На конец прошлого года в Москве насчитывалось почти 6 тысяч таких организаций.

Поддержка со стороны городских властей играет ключевую роль в этом процессе. Мэр отметил, что власти активно работают над созданием программ, направленных на развитие креативных индустрий. Эти инициативы включают помощь в поиске заказчиков, организацию выставок и конкурсов, а также поддержку стартапов. Благодаря этому дизайнеры и творческие коллективы могут участвовать в разнообразных проектах, что способствует их профессиональному росту и расширению клиентской базы.

В Москве функционирует около 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей в области арт-индустрии. Этот сектор демонстрирует впечатляющий рост: за последние пять лет годовая выручка увеличилась более чем на 60%. Такие показатели свидетельствуют о высоком интересе к культурным и творческим проектам, а также о растущем спросе на услуги дизайнеров.

Важным аспектом является также создание благоприятной инфраструктуры для креативных индустрий. В Москве планируется развивать креативные кластеры, где будут сосредоточены дизайнерские студии, арт-галереи и творческие пространства. Это создаст условия для взаимодействия между различными специалистами, обмена идеями и совместной работы над проектами.

Собянин подчеркнул, что развитие моды и дизайна — это не только экономическая цель, но и способ формирования уникального имиджа столицы. Москва должна стать местом, где будут зарождаться новые идеи и тренды, привлекая внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов.