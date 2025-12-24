"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи

Недавно Аглаю Тарасову осудили на условный срок.

В своем первом за долгое время посте осужденная на условный срок актриса Аглая Тарасова действительно просит о помощи. Но не для себя. Ее обращение — это отчаянная попытка спасти коллегу, актера Дмитрия Поднозова, известного зрителям по сериалам "Тайны следствия" и "Литейный".

Актриса сообщила страшную новость: у ее коллеги диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Болезнь прогрессирует с пугающей скоростью. Из-за этого Дмитрий Поднозов больше не может работать и оказался в критической ситуации.

"В ближайшие полгода Дмитрий не сможет зарабатывать сам", — пишет Тарасова в своем обращении.

Пока врачи определяют точный протокол лечения, деньги нужны уже сейчас: на консультации, дорогостоящие анализы, транспортировку и множество сопутствующих процедур, которые не покрываются страховкой. Актриса не называет точную сумму сбора, но дает понять, что ситуация экстренная и промедление недопустимо.

Этот пост — тот редкий случай, когда звезда использует свою популярность не для рекламы или самопиара, а для спасения человеческой жизни. Вместо того чтобы рассказывать о своих успехах, Аглая Тарасова превратила свою страницу в площадку для сбора помощи, призывая тысячи своих подписчиков не оставаться в стороне от чужой беды. Ее первая публикация после "приговора" стала не началом нового этапа в карьере, а актом настоящего человеческого участия.