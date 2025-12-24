От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Среда 24 декабря

11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми
От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года
97

Обновление затронуло все административные округа столицы.

За последние два года облик московской городской среды существенно изменился: в рамках масштабной программы благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 1 300 объектов во всех административных округах столицы. В текущем году работы охватили почти 700 улиц — задача состояла не просто в косметическом ремонте, а в создании продуманной инфраструктуры для комфортной жизни москвичей.

Преображение всегда начинается с базовых элементов. В частности, на улицах меняют покрытие тротуаров и проезжей части, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения пешеходов и водителей. Важным шагом является модернизация системы освещения. Сейчас в городе ставят энергоэффективные фонари, а на нерегулируемых пешеходных переходах монтируют опоры контрастного освещения, повышающие видимость в темное время суток. Для пассажиров общественного транспорта устанавливают современные остановочные павильоны, отвечающие требованиям комфорта и функциональности.

Среди реализованных проектов последнего времени особого внимания заслуживает создание единого пешеходного маршрута вдоль набережных Москвы‑реки на юге города. Протяженность новой прогулочной зоны составила 11,4 километра — она объединила Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. В прошлом году аналогичные преобразования коснулись более 20 километров набережных реки Яузы, а также крупных магистралей — улицы Академика Королева на северо‑востоке и улицы Генерала Тюленева в Юго‑Западном округе.

Неотъемлемая часть благоустройства — озеленение. На обновленных улицах появились газоны, цветники и крупномерные деревья, тщательно отобранные по критериям устойчивости к городским условиям. Предпочтение отдается видам, которые не только создают густую тень, но и успешно противостоят ветру, морозам, очищают воздух от пыли и снижают уровень шума. Зеленые насаждения становятся живым каркасом городской среды, превращая улицы в пространства для отдыха и прогулок.

Важно, что эти изменения являются частью системной работы по формированию целостной, удобной и эстетичной городской среды. Каждый отремонтированный тротуар, каждая новая аллея и каждый современный фонарь складываются в общую картину обновленной Москвы, где комфорт жителей остается главным приоритетом.

24 декабря 2025, 11:31
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни
На фестивальных площадках до наступления Нового года пройдут спектакли, концерты и встречи с героями сказок. Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» этой зимой превратит Москву в сказочное царство.

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно
В парках, музеях и библиотеках столицы подготовили специальные новогодние программы. Зимние каникулы в Москве могут стать чередой незабываемых открытий: более 360 культурных площадок подготовили насыщенную программу для семей с детьми.

В квартирах москвичей стало теплее

В квартирах москвичей стало теплее
Автоматизированная система регулирования температуры в трубах отопления сохраняет комфорт в домах независимо от капризов зимы. Столичные службы жилищно‑коммунального хозяйства оперативно отреагировали на наступившее резкое похолодание: в системе центрального отопления повысили температуру теплоносителя, поступающего в батареи.

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала
В интерактивном объекте сочетается атмосфера праздника и градостроительные планы столицы. В преддверии новогодних торжеств площадь Киевского вокзала обрела необычное украшение — величественный ледяной куб, который стал не просто элементом праздничного декора, а своеобразным окном в будущее города.

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?
В Москве стартовали открытые состязания на ловкость и выносливость. В морозные дни столица зажигает не только праздничные огни, но и спортивный азарт.

