От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

Обновление затронуло все административные округа столицы.

За последние два года облик московской городской среды существенно изменился: в рамках масштабной программы благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 1 300 объектов во всех административных округах столицы. В текущем году работы охватили почти 700 улиц — задача состояла не просто в косметическом ремонте, а в создании продуманной инфраструктуры для комфортной жизни москвичей.

Преображение всегда начинается с базовых элементов. В частности, на улицах меняют покрытие тротуаров и проезжей части, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения пешеходов и водителей. Важным шагом является модернизация системы освещения. Сейчас в городе ставят энергоэффективные фонари, а на нерегулируемых пешеходных переходах монтируют опоры контрастного освещения, повышающие видимость в темное время суток. Для пассажиров общественного транспорта устанавливают современные остановочные павильоны, отвечающие требованиям комфорта и функциональности.

Среди реализованных проектов последнего времени особого внимания заслуживает создание единого пешеходного маршрута вдоль набережных Москвы‑реки на юге города. Протяженность новой прогулочной зоны составила 11,4 километра — она объединила Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. В прошлом году аналогичные преобразования коснулись более 20 километров набережных реки Яузы, а также крупных магистралей — улицы Академика Королева на северо‑востоке и улицы Генерала Тюленева в Юго‑Западном округе.

Неотъемлемая часть благоустройства — озеленение. На обновленных улицах появились газоны, цветники и крупномерные деревья, тщательно отобранные по критериям устойчивости к городским условиям. Предпочтение отдается видам, которые не только создают густую тень, но и успешно противостоят ветру, морозам, очищают воздух от пыли и снижают уровень шума. Зеленые насаждения становятся живым каркасом городской среды, превращая улицы в пространства для отдыха и прогулок.

Важно, что эти изменения являются частью системной работы по формированию целостной, удобной и эстетичной городской среды. Каждый отремонтированный тротуар, каждая новая аллея и каждый современный фонарь складываются в общую картину обновленной Москвы, где комфорт жителей остается главным приоритетом.