Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Активные москвичи собирают посылки с гуманитарной помощью, в том числе с изготовленными своими руками вещами, необходимыми военнослужащим.

Неравнодушные жители столицы объединяются, чтобы оказать поддержку бойцам, служащим в зоне специальной военной операции, проходящим лечение в госпиталях, а также детям из приграничных регионов. Так, на северо-востоке Москвы волонтеры группы «Сердце Марфино» в преддверии Нового года собрали подарки для воспитанников подшефного детского дома поселка Мирное Запорожской области и бойцов группировки «Восток».

Ребятам из Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей в Запорожье доставят одежду, обувь, канцелярские товары, книги, предметы первой необходимости и даже кухонный комбайн. Посылка получилась на 80 кг – все новенькое, собранное от души.

В свою очередь, для военнослужащих подшефного батальона «Волчья стая» волонтеры сплели более 40 маскировочных и 18 противодронных сетей, отлили 600 окопных свечей, собрали вещи первой необходимости – нательное белье, перчатки, средства гигиены, лекарства, сладости. Ценным подарком станут письма московских школьников с добрыми и теплыми пожеланиями. Адресная помощь волонтеров СВАО данному батальону не случайна. В его рядах служил воспитатель кадетского класса местной школы №1494 Алексей Заплетнюк. После его гибели в бою в школе организовали уголок памяти героя, а родители учеников предложили оказать помощь его сослуживцам. Тогда же к акции подключились и волонтеры.

Сегодня волонтерская группа «Сердце Марфино» насчитывает 85 человек. Присоединиться к сообществу добровольцев может каждый – за информацией можно обратиться в центр поддержки мобилизованных СВАО по адресу: Большая Марфинская улица, дом 4, первый этаж.

Кроме этого, в каждом округе столицы на площадках «Зимы в Москве» открыто более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Там принимают средства личной гигиены, носки, варежки и прочие теплые аксессуары, кондитерские наборы, игрушки, книги, зоотовары и другие предметы для участников специальной военной операции (СВО), детей, проживающих в новых регионах, а также проживающих в приютах бездомных животных. Сбор подарков на площадках проекта «Зима в Москве» продлится до 28 февраля 2026 года.