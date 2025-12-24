Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Среда 24 декабря

Среда 24 декабря

14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади
Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов
145

Активные москвичи собирают посылки с гуманитарной помощью, в том числе с изготовленными своими руками вещами, необходимыми военнослужащим.

Неравнодушные жители столицы объединяются, чтобы оказать поддержку бойцам, служащим в зоне специальной военной операции, проходящим лечение в госпиталях, а также детям из приграничных регионов. Так, на северо-востоке Москвы волонтеры группы «Сердце Марфино» в преддверии Нового года собрали подарки для воспитанников подшефного детского дома поселка Мирное Запорожской области и бойцов группировки «Восток».

Ребятам из Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей в Запорожье доставят одежду, обувь, канцелярские товары, книги, предметы первой необходимости и даже кухонный комбайн. Посылка получилась на 80 кг – все новенькое, собранное от души.

В свою очередь, для военнослужащих подшефного батальона «Волчья стая» волонтеры сплели более 40 маскировочных и 18 противодронных сетей, отлили 600 окопных свечей, собрали вещи первой необходимости – нательное белье, перчатки, средства гигиены, лекарства, сладости. Ценным подарком станут письма московских школьников с добрыми и теплыми пожеланиями. Адресная помощь волонтеров СВАО данному батальону не случайна. В его рядах служил воспитатель кадетского класса местной школы №1494 Алексей Заплетнюк. После его гибели в бою в школе организовали уголок памяти героя, а родители учеников предложили оказать помощь его сослуживцам. Тогда же к акции подключились и волонтеры.

Сегодня волонтерская группа «Сердце Марфино» насчитывает 85 человек. Присоединиться к сообществу добровольцев может каждый – за информацией можно обратиться в центр поддержки мобилизованных СВАО по адресу: Большая Марфинская улица, дом 4, первый этаж.

Кроме этого, в каждом округе столицы на площадках «Зимы в Москве» открыто более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Там принимают средства личной гигиены, носки, варежки и прочие теплые аксессуары, кондитерские наборы, игрушки, книги, зоотовары и другие предметы для участников специальной военной операции (СВО), детей, проживающих в новых регионах, а также проживающих в приютах бездомных животных. Сбор подарков на площадках проекта «Зима в Москве» продлится до 28 февраля 2026 года.

24 декабря 2025, 13:00
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года
Что новенького появилось в столице в 2025 году, расскажет экспозиция "Построено в Москве". На Цветном бульваре открылась уникальная фотовыставка, которая позволяет взглянуть на столицу глазами градостроителей.

Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках

Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках
Бесплатный каток у Дворца пионеров стал воплощением зимней сказки. В одном из самых живописных мест Москвы — на Воробьевых горах — распахнул свои двери бесплатный каток.

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года
Обновление затронуло все административные округа столицы. За последние два года облик московской городской среды существенно изменился: в рамках масштабной программы благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 1 300 объектов во всех административных округах столицы.

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни
На фестивальных площадках до наступления Нового года пройдут спектакли, концерты и встречи с героями сказок. Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» этой зимой превратит Москву в сказочное царство.

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно
В парках, музеях и библиотеках столицы подготовили специальные новогодние программы. Зимние каникулы в Москве могут стать чередой незабываемых открытий: более 360 культурных площадок подготовили насыщенную программу для семей с детьми.

