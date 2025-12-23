День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу

Остался всего один день до католического Рождества, и кажется, что все мысли уже о праздниках. Но наши предки считали 23 декабря одним из самых мистических дней года, когда один неверный взгляд или слово могли навлечь беду на всю семью.

В народном календаре 23 декабря — это день Мины Красноречивого, или, как его еще называли, Мины-светлые очи. В православии в этот день чтят память святого мученика Мины, который, по преданиям, обладал даром исцелять глазные болезни.

Наши предки верили, что в этот день грань между мирами истончается, а человеческие слова и даже взгляды обретают особую силу. Считалось, что святой Мина помогает видеть правду и разоблачать ложь, а потому любая нечестность в этот день могла обернуться большими неприятностями. Чтобы не "прогневать" святого и не привлечь в дом нечистую силу, люди соблюдали ряд строгих запретов.

Главный запрет дня: почему нельзя было смотреть в глаза

Самое главное и самое странное правило 23 декабря — избегать прямого взгляда в глаза, особенно с незнакомыми или неприятными вам людьми. Предки верили, что именно в этот день через взгляд можно было не только "сглазить" человека, но и "перетянуть" на себя его болезни и несчастья. Считалось, что злые духи ищут "вход" в душу человека, а глаза — это самые незащищенные "врата". Поэтому при встрече старались опускать взгляд или смотреть в сторону, чтобы уберечь себя и свою семью.

Еще 3 "нельзя", которые строго соблюдали

Помимо запрета на прямой взгляд, существовали и другие важные правила.

1. Нельзя лгать, сплетничать и хвастаться. В день, когда святой Мина "снимает пелену с глаз" и помогает видеть правду, любая ложь становилась особенно "видимой" для высших сил. Считалось,– что обман, сказанный 23 декабря, обязательно раскроется в самом скором времени, а на лжеца обрушатся беды. Сплетни и хвастовство тоже были под запретом, так как привлекали зависть и дурной глаз.

2. Нельзя печь пироги и любую выпечку. Этот запрет может показаться странным, но у него была своя логика. Предки верили, что, занимаясь выпечкой в этот день, хозяйка рискует "запечь" свое счастье и удачу в доме. Все мучные изделия откладывали на другие дни, чтобы не лишиться благополучия.

3. Нельзя жаловаться на жизнь и судьбу. 23 декабря считалось днем, когда небеса особенно "слышат" людей. Любая жалоба или сетование на судьбу воспринимались как просьба, и высшие силы могли "исполнить" ее, усугубив проблемы. Вместо этого следовало благодарить за то, что имеешь, даже если этого немного.

А что же можно и нужно делать?

Чтобы привлечь в свою жизнь свет и здоровье, в день Мины-светлые очи было принято:

Молиться святому Мине об исцелении глазных болезней и просить даровать "духовное зрение" — умение отличать правду от лжи.

Проводить день в правде и честности. Считалось, что это поможет "прокачать" свою удачу на весь следующий год.

Умываться родниковой или святой водой, чтобы смыть с себя возможный негатив и болезни.

Даже если вы далеки от суеверий, в этих старых правилах есть своя мудрость. Быть честным, не жаловаться и избегать токсичных людей — отличный совет на любой день в году, не правда ли?