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Авг. 6, 2018
просмотры: 123

Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики

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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" и модель Екатерина Колесниченко рассказала, что перенесла неудачную пластическую операцию на ягодицы. "Это было ужасно морально тяжело. Чувствовала себя свинкой. Казалось, что, когда лягу под нож, проснусь стройняшкой с узкой талией, но нет. Наутро была такая же жирная. Такое ощущение, что ввели какую-то некачественную жидкость для растворения жира", – плачет красавица. А до это у  девушки неудачный опыт и с ринопластикой – после операции ее нос провалился, стал широким и резко ухудшилось дыхание.

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