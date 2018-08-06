Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" и модель Екатерина Колесниченко рассказала, что перенесла неудачную пластическую операцию на ягодицы. "Это было ужасно морально тяжело. Чувствовала себя свинкой. Казалось, что, когда лягу под нож, проснусь стройняшкой с узкой талией, но нет. Наутро была такая же жирная. Такое ощущение, что ввели какую-то некачественную жидкость для растворения жира", – плачет красавица. А до это у девушки неудачный опыт и с ринопластикой – после операции ее нос провалился, стал широким и резко ухудшилось дыхание.