Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?

В Москве стартовали открытые состязания на ловкость и выносливость.

В морозные дни столица зажигает не только праздничные огни, но и спортивный азарт. На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Зима в Москве» разворачивается захватывающее действо — конкурс «Самый сильный житель района». Двадцать семь окружных локаций «Московских сезонов» превратились в арены, где горожане разного возраста проверяют себя на прочность, соревнуются в ловкости и борются за звание чемпиона своего района.

В состязаниях могут участвовать практически все желающие: от юных атлетов 8–12 лет и подростков 13–17 лет до людей в возрасте 17-35 лет и опытных мастеров старше 35 лет. Для каждой категории — свои испытания, учитывающие физические возможности участников. В программе — динамичные элементы гиревого спорта (жим, махи, приседания, удержание и рывок), классические упражнения (отжимания, приседания) и энергичный «прыгающий Джек». Для тех, кто пока не готов к соревнованиям, но хочет подвигаться, проводят разогревающие спортивные разминки.

Особую атмосферу создают командные эстафеты, где соперничество переплетается с взаимовыручкой. Дети проходят адаптированные задания, взрослые преодолевают насыщенный комплекс упражнений, а семейные забеги становятся настоящим праздником единства: родители и ребята вместе преодолевают препятствия, смеются и поддерживают друг друга.

Каждый день на площадках рождаются новые рекорды. Судьи фиксируют результаты, а зрители аплодируют упорству и находчивости участников. В финале фестиваля определят обладателя лучшего результата — того, кто докажет: сила и воля не знают возрастных границ. График мероприятий продуман для удобства горожан: в будние дни состязания проходят с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00. Найти ближайшую площадку можно на сайте проекта.

Конкурс «Самый сильный житель района» стал яркой частью зимнего фестиваля, но программа «Московских сезонов» намного шире. Пока одни покоряют спортивные вершины, другие погружаются в творчество: мастер‑классы по рукоделию, кулинарные эксперименты с блюдами разных регионов, научные опыты и детские спектакли создают многогранную палитру праздника. Ледовые шоу завораживают грацией, катки зовут на романтические прогулки, а на Школьной улице гости осваивают тонкости кёрлинга.