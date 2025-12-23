Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Вторник 23 декабря

14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала
139

В интерактивном объекте сочетается атмосфера праздника и градостроительные планы столицы.

В преддверии новогодних торжеств площадь Киевского вокзала обрела необычное украшение — величественный ледяной куб, который стал не просто элементом праздничного декора, а своеобразным окном в будущее города. До конца февраля посетители могут познакомиться с этим интерактивным арт‑объектом, созданным в рамках фестиваля «Зима в Москве».

Внешне конструкция выглядит как застывшая глыба льда с интригующей надписью: «Не трогай, это на Новый год». Но стоит нажать на специальную кнопку, как начинается настоящее волшебство: поверхность куба словно оттаивает, открывая взгляду образы знаковых объектов, которые появятся в столице уже в 2026 году. Каждое преображение сопровождается эффектными спецэффектами и подробными описаниями, превращая знакомство с градостроительными планами в увлекательное зрелище.

Арт‑объект не просто развлекает — он рассказывает о том, как будет меняться облик Москвы. В его ледяных гранях оживают проекты, которые вскоре станут частью городской среды. В их числе: Международная академия хоккея Александра Овечкина, которая станет новым центром спортивной подготовки и притяжения любителей хоккея; Центральный московский ипподром, представляющий собой возрождение исторического места конных состязаний с современной инфраструктурой; станция «Звенигородская» Рублёво‑Архангельской линии метро, являющаяся важным элементом транспортной сети, который улучшит доступность районов на северо‑западе столицы.

Эта новогодняя инсталляция — удачный пример того, как праздничное оформление может нести смысловую нагрузку. Она соединяет две важные линии: создает атмосферу зимнего чуда, погружая горожан в сказочное настроение, и наглядно демонстрирует планы по развитию города, делая градостроительную политику более открытой и понятной для жителей.

Проект отражает философию главного проекта сезона «Зима в Москве» — стремление объединить развлечение и просвещение, праздник и созидание. В то время как улицы сияют новогодними огнями, ледяной куб напоминает: столица активно строит свое будущее.

Каждый, кто посетит площадь Киевского вокзала до конца февраля, сможет не только полюбоваться оригинальным арт‑объектом, но и по‑новому взглянуть на перспективы развития мегаполиса. Ведь в этих ледяных проекциях — не просто картинки, а реальные планы, которые уже скоро воплотятся в камне, стекле и металле, обогатив архитектурный облик Москвы и сделав ее еще удобнее для жизни.

23 декабря 2025, 14:01
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?
В Москве стартовали открытые состязания на ловкость и выносливость. В морозные дни столица зажигает не только праздничные огни, но и спортивный азарт.

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей
Для отдыха и спорта доступно девять тысяч квадратных метров пространства с волшебной атмосферой. Северный речной вокзал преобразился с приходом зимы: здесь распахнул свои двери масштабный каток, ставший одной из самых ярких точек притяжения в рамках городского проекта «Зима в Москве».

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы
Дед Мороз и герои русских сказок зажгли улыбки на лицах ребят и взрослых. На ледовой площадке по Тамбовской улице, дом 13, в районе Южное Орехово‑Борисово прошло чудесное новогоднее представление для детей из семей участников военной спецоперации.

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей
Как новогоднее дерево стало окном в архитектурное прошлое Москвы. В самом сердце старинного Замоскворечья в центре столицы появилось необычное новогоднее чудо.

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду. Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы.

