Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

В интерактивном объекте сочетается атмосфера праздника и градостроительные планы столицы.

В преддверии новогодних торжеств площадь Киевского вокзала обрела необычное украшение — величественный ледяной куб, который стал не просто элементом праздничного декора, а своеобразным окном в будущее города. До конца февраля посетители могут познакомиться с этим интерактивным арт‑объектом, созданным в рамках фестиваля «Зима в Москве».

Внешне конструкция выглядит как застывшая глыба льда с интригующей надписью: «Не трогай, это на Новый год». Но стоит нажать на специальную кнопку, как начинается настоящее волшебство: поверхность куба словно оттаивает, открывая взгляду образы знаковых объектов, которые появятся в столице уже в 2026 году. Каждое преображение сопровождается эффектными спецэффектами и подробными описаниями, превращая знакомство с градостроительными планами в увлекательное зрелище.

Арт‑объект не просто развлекает — он рассказывает о том, как будет меняться облик Москвы. В его ледяных гранях оживают проекты, которые вскоре станут частью городской среды. В их числе: Международная академия хоккея Александра Овечкина, которая станет новым центром спортивной подготовки и притяжения любителей хоккея; Центральный московский ипподром, представляющий собой возрождение исторического места конных состязаний с современной инфраструктурой; станция «Звенигородская» Рублёво‑Архангельской линии метро, являющаяся важным элементом транспортной сети, который улучшит доступность районов на северо‑западе столицы.

Эта новогодняя инсталляция — удачный пример того, как праздничное оформление может нести смысловую нагрузку. Она соединяет две важные линии: создает атмосферу зимнего чуда, погружая горожан в сказочное настроение, и наглядно демонстрирует планы по развитию города, делая градостроительную политику более открытой и понятной для жителей.

Проект отражает философию главного проекта сезона «Зима в Москве» — стремление объединить развлечение и просвещение, праздник и созидание. В то время как улицы сияют новогодними огнями, ледяной куб напоминает: столица активно строит свое будущее.

Каждый, кто посетит площадь Киевского вокзала до конца февраля, сможет не только полюбоваться оригинальным арт‑объектом, но и по‑новому взглянуть на перспективы развития мегаполиса. Ведь в этих ледяных проекциях — не просто картинки, а реальные планы, которые уже скоро воплотятся в камне, стекле и металле, обогатив архитектурный облик Москвы и сделав ее еще удобнее для жизни.