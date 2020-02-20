Зоя Рудольфовна Бербер актриса

Биография, Зоя Бербер

Зоя Бербер – актриса театра из кино, чью жизнь изменил не полнометражный фильм, а очень популярный молодежный сериал – «Реальные пацаны». Пермская красавица играет роль жены главного героя Леры Обороной на протяжении многих сезонов. Часто принимает участие в театральных постановках. В ее карьере значатся роли в таких известных спектаклях, как «Горе от ума» и «Приключения Фандорина».

Семья

Отец Зои – творческий человек. Будучи джазовым музыкантом, он оказал большое влияние на дочку, которая в итоге выбрала сцену. Необычная фамилия ей досталась от дедушки, который был греком по национальности. У матери немецкие, еврейские и татарские корни. Актриса неоднократно рассказывала о происхождении в интервью.

Детство и юность

Бербер училась в пермской школе с театральным уклоном. Будущая российская звезда фильмов и сериалов с преогромным удовольствием играла роли в небольших любительских постановках. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без участия девочки.

После окончания школы решила поступить в хореографическое училище, однако почти сразу передумала. Несмотря на оптимальную под модельным меркам фигуру, девушка комплексовала, считала собственное тело несовершенным. В итоге она немного отошла от кинематографического пути, выбрав техникум дизайна в Перми. Как-то в интервью она рассказала, что на выпускной вечер пришла в пиджаке собственного производства, чем несказанно гордится. Затем поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, что предопределило ее будущее.

Карьера, Зоя Бербер

Первым знаковым кинематографическим мероприятием для будущей актрисы стал фестиваль «Пространство режиссуры», где она многое узнала о съемках фильмов и сериалов. Всего через год Зоя сыграла роль в спектакле «Собиратель пуль», что является ее первой знаковой работой. На тот момент девушка даже не подозревала, насколько изменится ее жизнь в ближайшие годы.

Звездная роль

В 2009 году ее пригласили на кастинг сериала «Реальные пацаны». Поначалу Бербер скептически отнеслась к затее, так как многие знакомые неоднократно пытались проявить себя на пробах, но безуспешно. Она посчитала свое участие чистой формальностью. Затем ей сказали, что создатели никак не могут найти актрису для исполнения роли главной героини – девушки мечты Николая Наумова. Кастинги проходили не только на территории Перми, но и в Москве. После встречи с Наумовым и нескольких пробных сцен именно Зоя получила работу, о которой мечтали все пермские девушки.

Дебют в полнометражном фильме состоялся в 2018 году. На тот момент Зоя уже была настоящей звездой российского кинематографа и номинантом на престижную премию в области кино. И славу ей принес блестяще исполненный образ красавицы Валерии Обориной в дебютном проекте.

Личная жизнь, Зоя Бербер

Во время съемок сериала «Реальные пацаны» Бербер неоднократно приписывали роман с главным актером Николаем Наумовым. Все эти слухи постоянно развенчивались, хотя двух молодых людей часто видели вместе.

В 2010 году на съемках многосерийного фильма актриса познакомилась с Александром Синегузовым, который впоследствии стал ее гражданским мужем. Она не афишировала отношения, стараясь держаться подальше от вездесущей прессы. В 2015 году у влюбленной пары родилась дочка Надежда.

Интересные факты

С 2011 года она регулярно принимает участие в спектакле «Горе от ума», где играет роль Софьи Павловны («Театр-Театр» в Перми).

Бербер заняла 5 место в списке «100 самых сексуальных женщин страны» (2011 год). Она уступила только Марии Кожевниковой, Виктории Боне, Вере Брежневой и Алине Артц.

Ведет собственную программу на телеканале «Моя планета», совмещая амплуа ведущей со съемками в фильмах и сериалах.

Имеет номинацию на ТЭФИ как лучшая актриса комедийного сериала/фильма.

Актриса ведет скромный образ жизни. Она не разбалована вниманием прессой, никогда не мелькает в скандальных хрониках. По-прежнему проживает в родном городе, снимая квартиру в центре. Часто ее сравнивают с героиней «Реальных пацанов» Лерой Обориной, дочкой влиятельного бизнесмена.

Роли, Зоя Бербер

В фильмографии талантливой актрисы не значится много картин. По-прежнему сериал «Реальные пацаны» является главным кинопроектом в карьере. Многосерийный фильм, обеспечивший ей популярность, до сих пор пользуется огромным спросом у молодежи.

Избранная фильмография:

2010-2019 – «Реальные пацаны» (Лера)

2015 – «Фарца» (Надя)

2019 – «Фантом» (Настя)

2019 – «Новогодний ремонт» (Маргарита)

2019 – «Душегубы» (Ольга Аксенова)

Актриса сегодня

В конце 2019 года состоялась премьера сериала «Возмездие». Зоя Бербер сыграла супругу главного героя. В начале 2020 года зрители первого канала увидели фильм «Новогодний ремонт» с ее участием. Картина была снята по повести Эдуарда Тополя. Все свое свободное время девушка посвящает семье: мужу Александру и дочери Наде.