Звезда "Реальных пацанов" решилась на полет в космос

Звезда сериала "Реальные пацаны" услышала о необычном кастинге. Зоя Бербер очень хочет принять участие в пробах. Однако девушку смущает материал, который требуется подготовить.

В начале ноября Первый канал совместно с Роскосмосом объявил о начале большого отбора на главную роль в фильм "Вызов". Съемки художественной ленты будут проходить в необычных условиях – в космосе.

Старт работы намечен на осень 2021 года. Исполнительница главной роли станет полноценным членом космического экипажа и будет запущена на орбиту.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер уверена, что могла бы справиться с миссией. 33-летняя актриса считает, что подходит по всем параметрам. Артистка внутренне решилась на полет в космос.

Услышав о кастинге, Зоя почувствовала сильное желание стать частью проекта "Вызов". Впрочем, пыл Бербер немного угас, когда она узнала о том, что требуется для проб.

"Для участия в кастинге необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину", – рассказала актриса в личном микроблоге.

Теперь актриса ломает голову над заданием. Знаменитость не может уловить связь между космосом и отрывком из произведения Александра Пушкина. Как оказалось, Зоя Бербер всегда неоднозначно относилась к этому произведению.

Отметим, что поучаствовать в кастинге в фильм "Вызов" может любая россиянка от 25 до 45 лет. Потенциальная покорительница космоса должна владеть иностранными языками и иметь высшее образование. Также исполнительница главной роли обязана отличаться хорошим физическим здоровьем и психологической выносливостью. Первый канал обещал оповещать об этапах отбора.