Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
18:15
"Она сверху смотрит": Шепелев поблагодарил занявшую место Фриске девушку за смелость
18:03
Сценаристы специально укладывали расставшихся звезд "Теории большого взрыва" в одну постель
17:53
Масочный режим в Минске как способ подавить протесты – политолог
17:38
"Я отпускаю тебя!": безутешный Киркоров бросился на могилу известной актрисы
17:28
Звезда "Реальных пацанов" решилась на полет в космос
17:27
Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым оказалась женой влиятельного человека
17:26
Политологи предсказали "Справедливой России" тяжелые времена
17:10
Топалов объяснил свой отказ от участия в "Ледниковом периоде"
17:06
"Оплачивала ему дурь и проституток": вскрылись шокирующая информация о семье Легкоступовой
17:04
Эксперт назвал главную причину угасания протестов в Белоруссии
16:59
Босая и немножечко хиппи: Наталия Орейро сделала признание
16:40
"Сильных уничтожают молча": Шаляпин о конфликте Пугачевой и Бузовой
16:38
Гоген Солнцев о смерти беременной избранницы: Сложно говорить
16:34
Бывший муж Бузовой взорвался из-за наглой лжи: Должен молчать в тряпочку!
15:59
Известный хореограф осадил Пугачеву: В такой жести я не буду участвовать
15:58
Свадьба звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли сорвалась из-за опасной болезни
15:47
"Они меня добивают": Федосеева-Шукшина взвыла из-за подлости Алибасова
15:47
Появились данные о состоянии Волковой из t.A.T.u после слухов о тяжелой болезни
15:46
"Поступила как **** последняя": взбешенная Лолита сорвалась на мат
15:42
Пропавшего Губина неожиданно нашли в Египте
15:34
Под Ростовом 13-летняя девочка забеременела после изнасилования отцом
15:28
Новый поворот в деле с квартирой Федосеевой-Шукшиной: Алибасов будет бороться
15:26
"Включал клипы Бузовой": Тарасов о страшных пытках на футбольных сборах
15:25
Беременна! Наргиз Закирова ликует от радостной новости
15:19
Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете
15:15
На Коновалова надежды нет: доведенные до отчаяния хакасские медики обратились к Путину и Шойгу
15:01
"Я пытался вернуть ее": бывший муж о попытке суицида Гурченко перед смертью
14:54
В Подмосковье запустили производство лекарств от редких болезней
14:50
Чумаков объяснил безразличие к стареющей Ковальчук после слухов о разводе
14:49
Роман с Ефремовым, переезд в США и затворничество: что стало со звездой "Маленькой Веры"
14:43
Прятали золото под одеждой: в Шереметьево задержали двух женщин-контрабандисток
14:26
"Составил завещание": Манучаров оказался на грани
14:26
"Появились брыли, морщинки и излишки тканей": хирург осмотрел 71-летнюю Пугачеву после очередной пластики
14:25
Канадские ученые изобрели уникальное устройство для отрезвления
14:06
"Хотела съесть булочку – передумала": Костенко поделилась секретами похудения
14:03
Решетова страдает из-за планов Тимати разлучить ее с сыном
13:56
Потратили последние деньги: "Иванушки" считают гроши из-за страшной болезни
13:47
Более трети российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жен
13:37
Собянин о праздновании Нового года в Москве: Гулять никто не запрещает
13:36
"Лавочка для гостей": Солнцев нашел применение гробу пожилой возлюбленной
13:36
Интимные фантазии звезды "Иванько" довели Урганта до истерики
13:35
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
13:29
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
13:21
Иммунолог заявил о безопасности бессимптомного коронавируса
13:07
Путина просят проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
13:04
Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа
12:54
"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат
12:46
Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима
12:43
"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
12:42
Почему звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти скрыла возвращение рака от близких
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт
Сериалы
Звезда

Звезда "Реальных пацанов" решилась на полет в космос

Зоя Бербер. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" услышала о необычном кастинге. Зоя Бербер очень хочет принять участие в пробах. Однако девушку смущает материал, который требуется подготовить.
прочитано 193 раза

В начале ноября Первый канал совместно с Роскосмосом объявил о начале большого отбора на главную роль в фильм "Вызов". Съемки художественной ленты будут проходить в необычных условиях – в космосе.

ПО ТЕМЕ

Похитил сердце: что связывает Нагиева и звезду сериала "Реальные пацаны"

Реальные пацаны – 11 сезон (сериал)

 Зоя Рудольфовна Бербер

Зоя Рудольфовна Бербер актриса

Старт работы намечен на осень 2021 года. Исполнительница главной роли станет полноценным членом космического экипажа и будет запущена на орбиту.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер уверена, что могла бы справиться с миссией. 33-летняя актриса считает, что подходит по всем параметрам. Артистка внутренне решилась на полет в космос.

Услышав о кастинге, Зоя почувствовала сильное желание стать частью проекта "Вызов". Впрочем, пыл Бербер немного угас, когда она узнала о том, что требуется для проб.

"Для участия в кастинге необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину", – рассказала актриса в личном микроблоге.

Теперь актриса ломает голову над заданием. Знаменитость не может уловить связь между космосом и отрывком из произведения Александра Пушкина. Как оказалось, Зоя Бербер всегда неоднозначно относилась к этому произведению.

Отметим, что поучаствовать в кастинге в фильм "Вызов" может любая россиянка от 25 до 45 лет. Потенциальная покорительница космоса должна владеть иностранными языками и иметь высшее образование. Также исполнительница главной роли обязана отличаться хорошим физическим здоровьем и психологической выносливостью. Первый канал обещал оповещать об этапах отбора.

Автор: 12 ноября 2020, 17:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете
Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима
Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх

Шоу-бизнес

"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову
"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота
Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Поступила как **** последняя": взбешенная Лолита сорвалась на мат

Известный хореограф рассказал, почему больше не работает со звездой
Шоу-бизнес

Известный хореограф осадил Пугачеву: В такой жести я не буду участвовать

Мигель предпочел не быть при Примадонне
Шоу-бизнес

"Включал клипы Бузовой": Тарасов о страшных пытках на футбольных сборах

Спортсмен до сих пор не может забыть телеведущую
Шоу-бизнес

"Я пытался вернуть ее": бывший муж о попытке суицида Гурченко перед смертью

Звезда фильма "Любовь и голуби" почти загремела в психушку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+