Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить

3 августа на СТС состоится показ сериала "Любовь в нерабочие недели". Одну из главных ролей в картине исполняет актриса Зоя Бербер.

В ленте героиня артистки сталкивается с непростой темой измены. По словам Зои Бербер, люди решаются на неверность по разным причинам. Жизнь, по мнению знаменитости, сложна и многогранна. Люди меняются, постоянно испытывают эмоции, которые могут завести не туда.

К теме адюльтера у самой артистки нет резко негативного отношения. В теории Бербер могла бы простить любимому интрижку на стороне. "Но как я бы реагировала по факту – могу только гадать", – оговаривается актриса.

Вместе с Зоей Бербер в сериале "Любовь в нерабочие недели" снимается звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов. До встречи в теленовелле знаменитости были знакомы. "Мы дружны, мы, не побоюсь этого слова, – любим, уважаем и ценим друг друга", - рассказала о коллеге по цеху актриса.

Как оказалось, на площадке сериала "Любовь в нерабочие недели" Бербер и Попову пришлось сообща работать над пикантным эпизодом. Артистка призналась, что сниматься с Романом в интимной сцене было легко. Артисты заранее отрепетировали каждое движение, поэтому неловкости удалось избежать.

Зоя не скрывает, что оголяться на экране не любит. Уговорить актрису на обнаженный эпизод нелегко. Зое Бербер важно понимать, зачем нужно в той или иной сцене показать голое тело. Как подчеркнула артистка, некоторые режиссеры "раздевают" актрис только для привлечения внимания к картине.