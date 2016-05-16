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Среда 19 августа

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Реальные пацаны – 9 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2016
  • Дата выхода: 16 мая 2016
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Жанна Кадникова
  • Оператор: Сергей Долгушин
  • Композитор: Дмитрий Ланской
  • Художник: Анастасия Вишневская, Ирина Трушковская, Владислав Кузнецов, Максим Ривака
  • Монтаж: Александр Верхоляк
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Николай Александрович Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Рудольфовна Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов
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  • Реальные пацаны – 9 сезон Реальные пацаны – 9 сезон 6.7
    Рейтинг Дни.ру: 6.7
  • Рейтинг IMDb: 5.8

Трейлеры и видео

О сериале

"Реальные пацаны" – качественный оригинальный телепродукт и старейший сериал канала ТНТ. Криминальный ситком снят в жанре мокьюментари и умело балансирует на грани между документальным и художественным.

Сюжет

Антигламурный ситком рассказывает о жизни простого парня из Перми Николая Наумова, который за несколько лет смог эволюционировать из гопника в семьянина, депутата и настоящего селеба. А начинал уголовник с того, что воровал и сдавал на металл канализационные люки. После того, как Коляна поймали, ему грозил тюремный срок. Но участие в реалити-шоу дало Наумову шанс стать на путь исправления и кардинально изменить жизнь. Оператор с камерой стал неотъемлемой частью жизни Николая и вместе с ним в кадр попало все окружение гопника.

Реальные пацаны 9 сезон: "Все как у людей"

Пермский гопник счастливо погасил все свои долги перед правосудием. После того как у Наумова закончился условный срок, канал закрыл реалити-шоу. Но Колян все равно продолжает снимать видео-дневник о своей жизни. Его ждут крутые перемены. Сергей Иваныч принуждает Коляна участвовать в выборах депутата городской думы. Наумов не готов к таким резким виражам судьбы, но на пути к должности народного избранника он будет не один. Иваныч приставил к Николаю опытную пиарщицу Олесю Геннадьевну. Теперь у Наумова все как у людей: собственный предвыборный штаб, дорогой костюм, растяжки с его фото, развешанные по всей Перми. Тем временем Лера пытается сделать карьеру в журналистике и узнать больше о своих коми-пермяцких корнях. Полный идей и энтузиазма Николай Наумов стремиться стать первым честным депутатом сначала с помощью денег и связей Сергея Ивановича, а потом и собственными силами. В этот момент происходит полная перезагрузка ярого хулигана в законопослушного гражданина. Несмотря на неоднозначный бэкграунд Коляна он имеет шансы стать хорошим депутатом, ведь он настоящий патриот, а его философия проста и понятна.

Предыдущие сезоны

Оптимистичный ситком о тех "кого не отправляют учиться в Лондон" и "кто не одевается в бутике модном" из кинематографического эксперимента трансформировался в целую сагу. Начиная с 2010 года проект в общей сложности продолжался 11 сезонов. За это время главный герой Колян Наумов успел побывать под следствием, решиться на участие в реалити-шоу. Расстаться с первой любовью Машкой, влюбиться в Леру. Жениться на ней, развестись и снова сойтись. В перерывах между этими событиями Николай покорял Москву вместе со своими друзьями рыжим Антохой и тугодумом Вованом.

Съемочная группа и актерский состав

Ситком о пермских гопниках – качественно новый отечественный сериал о простых парнях и девчонках с района. "Реальные пацаны" фокусируются на сермяжной правде без рефлексий и размышлений о сущности бытия. Такие как Колян, Антоха, Маша, Валя и Вован есть в каждой дворовой тусовке. Костяк сериала — выходцы из команда КВН "Парма". Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер. Валентина Мазунина, Марина Федункив, Станислав Тляшев, Игорь Ознобишин, Алексей Базанов, Сергей Ершов – основной каст не   меняется на протяжении всех сезонов. Как и режиссер-постановщик ситкома Жанна Кадникова.

Актеры о сериале

Анна Шепелева: "Моя героиня пиар-менеджер Олеся Геннадьевна. Оборин нанял пиарщицу что помочь зятю баллотироваться в думу. Олеся Геннадьевна властная, жесткая, не терпящая возражений бизнес-вумен. Она относится к Коле не как живому человеку, а как к материалу. Олеся шпыняет Коляна, говорит ему как вести себя и одеваться и даже не обращается к нему по имени. В отличие от циничной и пробивной Олеси Геннадьевны я по характеру кошечка".

Николай Наумов: "Впервые за шесть лет по пятам за Коляном не ходит оператор с камерой. Эксперимент по превращению Наумова в добропорядочного гражданина закончен, но метаморфозы продолжаются. Мой герой сам того не желая оказывается на "вершине пищевой цепочки" – становится депутатом".

Мария Шекунова: "Моя Маша – нежная, трогательная, романтичная, а еще очень доверчивая. Чуть что, она в слезы и это помогает ей прийти в себя. Возможно, без мягкого и слабохарактерного Эдика Маше было бы проще. Но она продолжает отношения с пермским метросексуалом".

Интересные факты

  • Исполнительница роли легкомысленной блондинки с большой грудью актриса Мария Шекунова откровенно рассказала, что еще в университете мечтала избавиться от "пермского говора", но для съемок сериала это умение чрезвычайно пригодилось.
  • "Реальный пацан" Николай Наумов в жизни – интеллигентный, творческий человек. Он автор стихотворения "Я не поэт", которое перевели на 44 языка.
  • Съемки ситкома до сих пор проходят в Перми, откуда родом большинство участников проекта. Это сделано отчасти для создания особого колорита, отчасти из экономии.
  • Строгий, но справедливый старший лейтенант Игорь Ознобихин, раньше действительно служил в правоохранительных органах.

Где смотреть?

Сериал "Реальные пацаны" 9 сезон и другие сезоны ситкома можно смотреть на платформе ТНТ-премьер, на сайте kino-teatr.ru, tnt-online.ru, Rutube, в онлайн-кинотеатрах.  

В главных ролях

Николай Александрович Наумов
Николай Александрович Наумов Колян
Зоя Рудольфовна Бербер
Зоя Рудольфовна Бербер Лера

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