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Реальные пацаны – 11 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Реальные пацаны" 11 сезон – это продолжение истории группы парней с Пермского района. Первые эпизоды вышли в 2010-м году и завоевали внушительную зрительскую аудиторию. Телесериал долгое время транслировался на телеканале ТНТ. В качестве главных героев выступило три персонажа, вокруг которых была выстроена вся сюжетная линия.

Сюжет телесериала "Реальные пацаны"

Сюжетная линия закручивается вокруг главного персонажа Николая. После того, как тот был пойман милицией за кражу люков, у него было два варианта. Первый – это идти по криминальной статье. Второй путь – принять участие в съемках "телешоу" о том, как человек с криминальным прошлым исправляется.

Он соглашается поучаствовать в съемках. По ходу сюжета зрителей знакомят с другими героями, это друзья Коли Антон и Вован. Помимо этого, зрители узнают о его девушке Маше и ее подруге Валентине. После ссоры с девушкой Коля влюбляется в Леру Оборину, которая нравилась ему еще в детстве.

Далее события постепенно развиваются, история каждого отдельно взятого персонажа набирает оборотов.

Чего ждать от 11 сезона "Реальных пацанов"?!

Старт продолжения полюбившейся комедии начинается с того, что Николай принимает решение уйти из политики и начать нормальную семейную жизнь. Вместе с Лерой они ждут второго ребенка. Тут же появляется вопрос – где взять деньги. Внезапным образом на горизонте появляется недавний персонаж, который делал из Николая политика.

В 11 сезоне она предлагает Николаю и всем его друзьям, в том числе и Маше с Эдиком начать колесить по России, выступая и зарабатывая средства. Популярность главных героев позволяет им получать неплохие деньги.

В каждом новом эпизоде сериала они отправляются в другой город. Их постоянно узнают на улицах, просят сфотографироваться, приглашают на праздники. Отдельные личности пытаются услышать уже приевшиеся фразы, по типу "ну и че", либо "так-то".

Кардинально изменилась жизнь и у Ознобихина Игоря Сергеевича (местного участкового): он принимает участие конкурсе за лучшего участкового, пытаясь доказать, что все еще не постарел и на много способен. Пока он ожидает очередного повышения, к нему приходит разочарование и у них вместе с Базановым появляется новая начальница. Как оказывается, это любовь юности Ознобихина.

Каждый персонаж переживает свои жизненные трудности, борется со своими проблемами и радует зрителей забавными эпизодами и смешными историями.

Кратко о сюжете сериала "Реальные пацаны" предыдущих частей

Учитывая количество частей и эпизодов, пройдемся кратко по основным, где были замечены серьезные изменения истории. С 1 по 5 сезон зритель наблюдает за становлением каждого из персонажей, их взаимоотношениями, достижениями и забавными ситуациями на территории Перми.

В 5 части главные герои перебираются в Москву и на протяжении нескольких десятков серий осваиваются на новом месте. Смена места дислокации не изменила количество косяков со стороны главной тройки персонажей.

После этого Коля и все его товарищи, совместно с участковыми, возвращаются обратно в Пермь, где продолжают свою мирную жизнь. У Николая появляется новая возлюбленная – Наташа, которая в дальнейшем будет связана с другим персонажем сериала "Реальные пацаны".

В 9 сезоне Николай пытается стать депутатом, и под конец у него это получается. Он мирится со своей женой, и они продолжают жить семейной жизнью. Меняется жизнь и его товарищей, которые продолжают крутить свои дела на автомойке.

Следующая часть поведала о том, как Николай взялся присматривать за Гариком по одной из депутатских программ. Это обыкновенный ученик ПТУ, который оказался в полиции за мелкое хулиганство. Теперь ему предстоит научить своего ученика, как принимать правильные решения.

Съемочный процесс: актеры телесериала "Реальные пацаны"

Съемки большинства эпизодов телесериала, в том числе и 11 сезона, проходили на улицах Перми. Актеры высказываются о хороших отношениях вне съемочной площадки и поддержке со стороны партнеров по команде в сложных ситуациях. Отдельные эпизоды снимались в неблагоприятных погодных условиях, но большой проблемой это никто не считает.

В своих интервью актеры нередко высказываются об интересной задумке сериала. Тот же Наумов отмечал, что 11 сезон подготовил для зрителей множество сюрпризов и совершенно другой формат.

Интересные факты о "Реальных пацанах"

За десять лет съемок накопилось немало забавных и необычных фактов, связанных с актерским составом и съемочной группой.

Вот несколько из них:

  • Первая серия была пробной, и создатели телесериала ждали, как на их продукт отреагирует зритель. После удивительных рейтингов были срочно начаты полноценные съемки;
  • Целый ряд персонажей играли под своим именем, это: Антон Богданов, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Игорь Ознобихин и Алексей Базанов. Создателям показалось, что их имена отлично подходят под идею картины, в чем не прогадали;
  • Автосервис, в котором трудились Вова и Антонах в первых сезонах, в реальности существует и все еще предоставляет услуги по ремонту машин;
  • Вся актерская группа – это жители города Пермь;
  • Песня, которая звучит в титрах к сериалу, – это результат работы одного из актеров Владимира Селиванова.

  Где смотреть?   

Смотреть все серии можно на таких ресурсах, как Kinotochka, Kino-teatr, Filmix, hdrezka и другие. Телесериал транслируется на российских телеканалах, в основном ТНТ. Продолжение истории о друзьях припало на 12 часть, которая доступна к просмотру с 2019 года. Сейчас съемочная группа усилено работает над реализацией 13 части повествования. Скорее всего продолжение выйдет в свет уже в 2020 году.

Сериал "Реальные пацаны" 11 сезон – это продолжение знаменитой истории о друзьях, которые вечно попадают в неприятности. В продолжении кардинально ничего не меняется, они будут все так же много косячить и радовать зрителей смешными и запоминающимися ситуациями.

В главных ролях

Николай Александрович Наумов
Николай Александрович Наумов Колян
Антон Андреевич Богданов
Антон Андреевич Богданов Антоха
Владимир Викторович Селиванов
Владимир Викторович Селиванов Воаван
Зоя Рудольфовна Бербер
Зоя Рудольфовна Бербер Лера

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