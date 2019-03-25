Сериал "Реальные пацаны" 11 сезон – это продолжение истории группы парней с Пермского района. Первые эпизоды вышли в 2010-м году и завоевали внушительную зрительскую аудиторию. Телесериал долгое время транслировался на телеканале ТНТ. В качестве главных героев выступило три персонажа, вокруг которых была выстроена вся сюжетная линия.
Сюжетная линия закручивается вокруг главного персонажа Николая. После того, как тот был пойман милицией за кражу люков, у него было два варианта. Первый – это идти по криминальной статье. Второй путь – принять участие в съемках "телешоу" о том, как человек с криминальным прошлым исправляется.
Он соглашается поучаствовать в съемках. По ходу сюжета зрителей знакомят с другими героями, это друзья Коли Антон и Вован. Помимо этого, зрители узнают о его девушке Маше и ее подруге Валентине. После ссоры с девушкой Коля влюбляется в Леру Оборину, которая нравилась ему еще в детстве.
Далее события постепенно развиваются, история каждого отдельно взятого персонажа набирает оборотов.
Старт продолжения полюбившейся комедии начинается с того, что Николай принимает решение уйти из политики и начать нормальную семейную жизнь. Вместе с Лерой они ждут второго ребенка. Тут же появляется вопрос – где взять деньги. Внезапным образом на горизонте появляется недавний персонаж, который делал из Николая политика.
В 11 сезоне она предлагает Николаю и всем его друзьям, в том числе и Маше с Эдиком начать колесить по России, выступая и зарабатывая средства. Популярность главных героев позволяет им получать неплохие деньги.
В каждом новом эпизоде сериала они отправляются в другой город. Их постоянно узнают на улицах, просят сфотографироваться, приглашают на праздники. Отдельные личности пытаются услышать уже приевшиеся фразы, по типу "ну и че", либо "так-то".
Кардинально изменилась жизнь и у Ознобихина Игоря Сергеевича (местного участкового): он принимает участие конкурсе за лучшего участкового, пытаясь доказать, что все еще не постарел и на много способен. Пока он ожидает очередного повышения, к нему приходит разочарование и у них вместе с Базановым появляется новая начальница. Как оказывается, это любовь юности Ознобихина.
Каждый персонаж переживает свои жизненные трудности, борется со своими проблемами и радует зрителей забавными эпизодами и смешными историями.
Учитывая количество частей и эпизодов, пройдемся кратко по основным, где были замечены серьезные изменения истории. С 1 по 5 сезон зритель наблюдает за становлением каждого из персонажей, их взаимоотношениями, достижениями и забавными ситуациями на территории Перми.
В 5 части главные герои перебираются в Москву и на протяжении нескольких десятков серий осваиваются на новом месте. Смена места дислокации не изменила количество косяков со стороны главной тройки персонажей.
После этого Коля и все его товарищи, совместно с участковыми, возвращаются обратно в Пермь, где продолжают свою мирную жизнь. У Николая появляется новая возлюбленная – Наташа, которая в дальнейшем будет связана с другим персонажем сериала "Реальные пацаны".
В 9 сезоне Николай пытается стать депутатом, и под конец у него это получается. Он мирится со своей женой, и они продолжают жить семейной жизнью. Меняется жизнь и его товарищей, которые продолжают крутить свои дела на автомойке.
Следующая часть поведала о том, как Николай взялся присматривать за Гариком по одной из депутатских программ. Это обыкновенный ученик ПТУ, который оказался в полиции за мелкое хулиганство. Теперь ему предстоит научить своего ученика, как принимать правильные решения.
Съемки большинства эпизодов телесериала, в том числе и 11 сезона, проходили на улицах Перми. Актеры высказываются о хороших отношениях вне съемочной площадки и поддержке со стороны партнеров по команде в сложных ситуациях. Отдельные эпизоды снимались в неблагоприятных погодных условиях, но большой проблемой это никто не считает.
В своих
интервью актеры нередко высказываются об интересной задумке сериала. Тот же
Наумов отмечал, что 11 сезон подготовил для зрителей множество сюрпризов и
совершенно другой формат.
За десять лет съемок накопилось немало забавных и необычных фактов, связанных с актерским составом и съемочной группой.
Вот несколько из них:
Сериал "Реальные пацаны" 11 сезон – это продолжение знаменитой истории о друзьях,
которые вечно попадают в неприятности. В продолжении кардинально ничего не
меняется, они будут все так же много косячить и радовать зрителей смешными и
запоминающимися ситуациями.