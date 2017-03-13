Реальные пацаны – 10 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2017
- Дата выхода: 13 марта 2017
- Страна: Россия
- Режиссер: Жанна Кадникова
- Оператор: Сергей Долгушин
- Композитор: Дмитрий Ланской
- Художник: Анастасия Вишневская, Ирина Трушковская, Владислав Кузнецов, Максим Ривака
- Монтаж: Александр Верхоляк
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ
- Актёры: Николай Александрович Наумов, Антон Андреевич Богданов, Владимир Викторович Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Рудольфовна Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов
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- Рейтинг Дни.ру: 6.7
- Рейтинг IMDb: 5.8
О сериале
Сериал "Реальные пацаны" 10 сезон – это продолжение российского ситкома о жизни 3 друзей – Коляна, Антохи и Вована. Главный герой, житель Перми, оказывается втянут в съемки реалити-шоу.
10 сезон сериала "Реальные пацаны"
У главного героя "Реальных пацанов" новый подопечный по съемкам шоу – Гарик. Тот находится под угрозой отчисления из ПТУ, и Коляну приходится найти ему работу. Параллельно главному герою приходится решить ряд бытовых неурядиц и трудиться на профессиональном поприще. У Гарика появляется объект обожания. Позже Колян открывает свой бизнес и организовывает конкурс красоты. В последней серии герои празднуют окончание съемок проекта.
Что было в прошлых сезонах
1 сезон
Колян работает в салоне сотовой связи и встречается с 2 девушками одновременно. Перед главным героем стоят 2 непростые задачи – выбрать одну спутницу жизни и начать честную жизнь в рамках реалити-шоу.
2 сезон
Друзья Коляна угнали машину и превратились в подследственных и условно-осужденных. У главного героя сериала "Реальные пацаны" и Леры появляется сын.
3 сезон
Семья главного героя переезжает в Москву. Колян начинает работу в магазине техники.
4 сезон
Возвращение в Пермь. У Коляна новая девушка, а у его друзей – свой бизнес: автомойка.
5 сезон
Колян и Лера женятся, он избирается в депутаты. Окончание съемок шоу.
6 сезон
Шоу вышло на экраны и стало популярным. Съемки возобновляются. У героев непростые отношения.
7 сезон
Колян живет с новой девушкой. Его мать беременна. Колян устраивается работать на почту. Конфликты с Лерой.
8 сезон
Главные герои по-прежнему остаются хорошими друзьями. Теперь у всех есть любимые девушки. Антоха с Вованом ищут новые способы заработка.
9 сезон
Канал ТНТ прекращает съемки жизни Коляна. У него сложности в семейной жизни и новые заботы в рабочих делах.
Даты съемок 10 сезона сериала "Реальные пацаны"
Съемки были начаты осенью 2016 и завершены в начале 2017 года.
Актеры о сериале
Николай Наумов и его "соратники" сказали в интервью, что им очень нравится сниматься в данном проекте и что впереди зрителей ждут еще более интересные серии.
Малоизвестные факты о сериале "Реальные пацаны"
- Изначально сериал хотели закрыть сразу после 1 сезона, но он так полюбился зрителям, что создатели решили продолжить историю главных героев.
- Все участники съемок – родом из Перми.
Где смотреть онлайн
Смотреть все серии можно на таких ресурсах, как Kinotochka, Kino-teatr, Filmix, hdrezka и другие. Телесериал транслируется на российских телеканалах, в основном ТНТ.
Зрители увидят новый сезон в марте 2020 года.
Сериал "Реальные пацаны" 10 сезон – это хорошее кино для
широкого круга зрителей, которое стоит оценить лично. Подойдет для ненапряжного
просмотра.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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