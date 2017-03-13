О сериале

Сериал "Реальные пацаны" 10 сезон – это продолжение российского ситкома о жизни 3 друзей – Коляна, Антохи и Вована. Главный герой, житель Перми, оказывается втянут в съемки реалити-шоу.

10 сезон сериала "Реальные пацаны"

У главного героя "Реальных пацанов" новый подопечный по съемкам шоу – Гарик. Тот находится под угрозой отчисления из ПТУ, и Коляну приходится найти ему работу. Параллельно главному герою приходится решить ряд бытовых неурядиц и трудиться на профессиональном поприще. У Гарика появляется объект обожания. Позже Колян открывает свой бизнес и организовывает конкурс красоты. В последней серии герои празднуют окончание съемок проекта.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

Колян работает в салоне сотовой связи и встречается с 2 девушками одновременно. Перед главным героем стоят 2 непростые задачи – выбрать одну спутницу жизни и начать честную жизнь в рамках реалити-шоу.

2 сезон

Друзья Коляна угнали машину и превратились в подследственных и условно-осужденных. У главного героя сериала "Реальные пацаны" и Леры появляется сын.

3 сезон

Семья главного героя переезжает в Москву. Колян начинает работу в магазине техники.

4 сезон

Возвращение в Пермь. У Коляна новая девушка, а у его друзей – свой бизнес: автомойка.

5 сезон

Колян и Лера женятся, он избирается в депутаты. Окончание съемок шоу.

6 сезон

Шоу вышло на экраны и стало популярным. Съемки возобновляются. У героев непростые отношения.

7 сезон

Колян живет с новой девушкой. Его мать беременна. Колян устраивается работать на почту. Конфликты с Лерой.

8 сезон

Главные герои по-прежнему остаются хорошими друзьями. Теперь у всех есть любимые девушки. Антоха с Вованом ищут новые способы заработка.

9 сезон

Канал ТНТ прекращает съемки жизни Коляна. У него сложности в семейной жизни и новые заботы в рабочих делах.

Даты съемок 10 сезона сериала "Реальные пацаны"

Съемки были начаты осенью 2016 и завершены в начале 2017 года.

Актеры о сериале

Николай Наумов и его "соратники" сказали в интервью, что им очень нравится сниматься в данном проекте и что впереди зрителей ждут еще более интересные серии.

Малоизвестные факты о сериале "Реальные пацаны"

Изначально сериал хотели закрыть сразу после 1 сезона, но он так полюбился зрителям, что создатели решили продолжить историю главных героев.

Все участники съемок – родом из Перми.

Где смотреть онлайн

Смотреть все серии можно на таких ресурсах, как Kinotochka, Kino-teatr, Filmix, hdrezka и другие. Телесериал транслируется на российских телеканалах, в основном ТНТ.



Зрители увидят новый сезон в марте 2020 года.

Сериал "Реальные пацаны" 10 сезон – это хорошее кино для широкого круга зрителей, которое стоит оценить лично. Подойдет для ненапряжного просмотра.

