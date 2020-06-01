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Сериалы
Старт комедийного сериала

Старт комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна" на ТНТ назначен на 15 июня

Кадр из "Проект „Анна Николаевна“
ТНТ объявил дату старта фантастического сериала "Проект "Анна Николаевна". Картину об андроиде-полицейском покажут совсем скоро.
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Телевизионная премьера комедийного сериала назначена на 15 июня. В "Проекте "Анна Николаевна" снялись Зоя Бербер, Сергей Гармаш, Маруся Климова, Антон Филипенко и другие.

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 Зоя Рудольфовна Бербер

Зоя Рудольфовна Бербер актриса

Премьера теленовеллы состоялась еще в марте, в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD". Подписчики сервиса положительно оценили сериал. "Проект "Анна Николаевна" стал одним из самых просматриваемых. Успех ленты привлек внимание телевизионщиков. Медиаменеджеры ТНТ решили транслировать картину на многомиллионную аудиторию.

К созданию ленты "Проект "Анна Николаевна" приложила руку известная кинокомпания "Среда", генеральным продюсером которой является Александр Цекало. Ранее в интервью знаменитость назвала ленту успешным экспериментом. Сериал станет первым проектом компании, который будут транслировать на ТНТ.

По сюжету сериала "Проект "Анна Николаевна" начальник провинциального полицейского участка Виктор Галузо получает задание от руководства. Герой должен взять на работу привлекательную блондинку. Новая сотрудница Анна Николаевна Королькевич владеет оружием, техникой рукопашного боя и обладает невероятным интеллектом. Начальник побаивается подчиненной, ведь та не человек, а андроид. Виктор вынужден скрывать происхождение блондинки. "Проект "Анна Николаевна" выйдет 15 июня в 21:00 на ТНТ.

Автор: 1 июня 2020, 16:53

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